8 هزار دانش آموز عشایر در خراسان جنوبی تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حمیدرضا وردی صبح چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به وجود هشت هزار و 500 دانش آموز عشایری در سطح خراسان جنوبی اظهار داشت: 691 نفر از معلمان آموزش و پرورش عهده دار آموزش این دانش آموزان هستند.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 219 مدرسه عشایری در سطح استان فعال است، افزود: این تعداد مدرسه در قالب 555 کلاس درس است.

وردی خشت و گلی بودن کلاسهای درس دانش آموزان عشایری را از شاخص ترین مشکلات این دانش آموزان عنوان کرد و بیان داشت: در راستای رفع مشکل این اقشار 50 کلاس درس به کلاسهای پیش ساخته (کانکس) تبدیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: درخواست 150 کلاس درس پیش ساخته برای دانش آموزان عشایر استان از جمله درخواست های این سازمان در سفر سوم هیئت دولت به این استان برای حذف مدارس خشتی و گلی بوده است.

دانش آموزان عشایر خراسان جنوبی مشکل سوء تغذیه دارند

وردی همچنین سوء تغذیه دانش آموزان عشایر علیرغم توزیع تغذیه رایگان را از دیگر مشکلات این دانش آموزان برشمرد و افزود: همچنین دوگانگی زبان، صعب العبور بودن و دور افتادگی و عدم انگیزه برای ادامه تحصیلی نیز از جمله مشکلات این دانش آموزان است که نیازمند حمایت کلیه دستگاه های اجرایی است.

وی با اشاره به توزیع اقلام بهداشتی ضروری مورد نیاز دانش آموزان در سال جاری، تصریح کرد: در این زمینه بالغ بر 15 میلیون تومان جهت تامین وسایل بهداشتی مورد نیاز دانش آموزان در سال جاری هزینه شده است.

106 مدرسه قرآنی در خراسان جنوبی فعالیت می کنند

وردی از آغاز فعالیت 106 مدرسه قرآنی در سال جاری در این استان خبر داد و گفت: این مدارس دارای 518 کلاس بوده و 12 هزار دانش آموز در شیفت بعدازظهر در این مدارس آموزش می بینند.

وردی ادامه داد: 454 نفر مربی عهده دار آموزش این دانش آموزان در مدارس قرآنی هستند.

وی برگزاری اردوهای راهیان نور برای دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان را از فعالیتهای حوزه آموزش این سازمان برشمرد و افزود: در این اردو که از اواخر بهمن تا 15 اسفند ماه برگزار خواهد شد، پیش بین می شود سه هزار دانش آموز شرکت کنند.

160 مجتمع آموزشی در خراسان جنوبی راه اندازی شده است

وردی در خصوص مجتمع های آموزشی در این استان، عنوان کرد: تاکنون 160 مجتمع در سطح استان راه اندازی شده که از طریق وزرات آموزش و پرورش مجهز به رایانه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اسکانهای نوروزی و تابستانی ادامه داد: در سال گذشته 280 کلاس برای اسکان مسافران نوروزی در استان فعال بوده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه امسال 520 کلاس در اسفند ماه آماده پذیرش مسافران نوروزی خواهد بود، یادآور شد: در این راستا بالغ بر 210 میلیون تومان برای تامین تجهیزات هزینه شده است.