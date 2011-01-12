به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، کامران رهی ظهر چهارشنبه در نشست کمیته پیگیری طرحهای مهم این استان اظهار داشت: اتصال این استان به راهآهن سراسری از جمله مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت است که بر اساس برنامهریزی و توافقات به عمل آمده، عملیات اجرایی احداث این خط راه آهن در سال جاری آغاز میشود.
وی افزود: پیگیری مسائل راه آهن در این استان برای رسیدن به نتیجه سریعتر و مطلوبتر به متولی اختصاصی نیاز دارد.
رهی از اختصاص 63 میلیارد ریال اعتبار برای آغاز عملیات اجرایی راه آهن این استان از ایستگاه حسنآباد خبر داد و گفت: این مبلغ از محل اعتبارات وزارت راه و ترابری اختصاص یافته است.
وی طول خط آهن چهارمحال و بختیاری را 147 کیلومتر اعلام کرد و افزود: عملیات اجرایی این راهآهن به زودی و در سال جاری آغاز میشود.
معاون راهسازی راه و ترابری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: کاربری راه آهن چهارمحال و بختیاری برای جابجایی بار و مسافر است.
وی بر ضرورت احداث شبکه ریلی در این استان تاکید کرد و گفت: از میان شبکههای مختلف حمل و نقل موجود، حمل و نقل ریلی به دلایلی از جمله حجم زیاد انتقال مسافر و بار، ارزان بودن هزینه حمل و نقل، برخورداری از ایمنی نسبتا زیاد و صرفهجویی در مصرف سوخت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
رهی تاکید بر ضرورت توسعه حمل و نقل و ایجاد راههای ارتباطی مناسب در این استان گفت: حمل و نقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی در هر جامعهای محسوب میشود و نقش زیربنایی و ویژهای در پروسه رشد و توسعه اقتصادی کشور برعهده دارد.
معاون راهسازی ادارهکل راه و ترابری چهارمحال و بختیاری افزود: بخش حمل و نقل در برگیرنده فعالیتهایی است که به شکل گسترده در تمام زمینههای تولید، توزیع، مصرف کالا و خدمات جریان داشته و در مجموعه فعالیتهای اقتصادی نقش اساسی و مهمی را ایفا میکند.
رهی روند توسعه حمل و نقل و راههای ارتباطی این استان را در دولت نهم و دهم مثبت ارزیابی و تصریح کرد: تا قبل از دولت نهم در راستای بهبود راههای ارتباطی و شرایط حمل و نقل در استان اقدامات موثری صورت نگرفته بود اما با روی کار آمدن دولت نهم و در ادامه دولت دهم شاهد تحولات چشمگیری در این بخش مانند سایر بخشها بودهایم.
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