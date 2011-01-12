مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری استان ایلام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان که به مناسبت مراسم افتتاح آزمایشی مرکز خدمات جامع اشتغال و سرمایه گذاری ایلام برگزار شد، گفت: راه اندازی این مرکز آغازگر یک حرکت همگانی و ایجاد نهضت سرمایه گذاری در استان است.

وی اظهار داشت: اکتفا کردن به منابع و اعتبارات دولتی، استان را با توجه به عقب ماندگی های که از قبل با آن مواجه بوده را در مسیر توسعه قرار نمی دهد.

وی افزود: برای جبران و قرار گرفتن در مسیر توسعه باید به سمت جذب سرمایه های بخش خصوصی و سرمایه گذاری های خارجی برویم که از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی بیان کرد: با این روش می توان به رونق اقتصادی، بهبود معیشت مردم و ایجاد اشتغال پایدار کمک کرد .

وی ادامه داد: یکی از موفقیتهای ویژه دولت دهم در بحث جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و این موضوع در کشور از رشد روزافزون برخوردار است و استان نیز باید در این مسیر قدم های جدی را بردارد.

استاندار ایلام خاطر نشان کرد: تسهیل فرآیند ها با تقلیل مسیرهای پیگیری، ایجاد روحیه همگرایی و همکاری کلیه دستگاه ها و مسئولان می تواند به توسعه همه جانبه استان کمک شایانی کند.

اعلایی با تاکید بر شناخت بسترهای بومی و منطقه ای در مسیر توسعه، بیان کرد: رصد کردن مسیرهای سرمایه گذاری، طراحی و تدوین مشوق های استانی نیز می تواند کاملاً در این راستا موثر باشد.

وی همچنین شرایط اجتماعی را دارای نقش در جذب سرمایه گذاری خواند و اظهار داشت: اگر بخواهیم ایلام بر قله توسعه قرار گیرد باید با پرهیز از نگاهای بخش نگری در قالب نهضت همگانی شرایط مطلوب را برای جذب سرمایه گذار مهیا کنیم.

نماینده عالی دولت در استان گفت: مرکز جامع اشتغال و سرمایه گذاری در استان بدنبال ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات است.

اعلایی اولین قدم پس از ایجاد همگرایی و وحدت رویه در ارائه خدمات را اهتمام به مقوله پنجره واحد کسب و کار و جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان کرد.