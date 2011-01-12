راه اندازی دانشکده صنایع غذایی بهار در همدان هنوز اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، عیسی جعفری در جلسه هماهنگی ایجاد دانشکده صنایع غذایی بهار افزود: باید پایان سال باید تکلیف دانشکده صنایع غذایی بهار مشخص شود.
جعفری با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی این دانشکده در شهرستان بهار نبود مکان مناسب برای ایجاد دانشکده است، اظهار داشت: ایجاد این دانشکده در شهرستان دارای مزیتهای فراوان و زمینهای برای توسعه است.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با تاکیر بر اینکه شهرستان بهار دارای پتانسیلها و ظرفیتهای بالقوهای در این زمینه است، تأکید کرد: تا پایان سال، شهرستان بهار باید ساختمانی را تهیه و در اختیار دانشگاه بوعلیسینای استان همدان قرار دهد تا اعتباری برای آن در شهرستان در نظر گرفته شود.
فرماندار شهرستان بهار نیز با بیان اینکه شهرستان بهار، قطب کشاورزی در استان همدان است، گفت: ایجاد دانشکده صنایع غذایی فرصت مناسبی برای به فعلیت رسیدن پتانسیلها در اختیار شهرستان قرار میدهد.
نصرت گلکارزاده افزود: توافقاتی که با شورای اسلامی شهر و شهرداری بهار صورت گرفته تا پاساژ شهرداری برای راهاندازی دانشکده صنایع غذایی بهار در اختیار دانشگاه بوعلی قرار گیرد.
وی افزود: در این صورت دانشکده صنایع غذایی در شهرستان در مهرماه سال آینده دانشجو میپذیرد.
