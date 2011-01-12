به گزارش خبرنگار مهر، "آلبرتو" از اسپانیا همراه با "پاتریک" از اسلوونی مدرسانی هستند که به منظور تدریس در دوره آموزشی آخرین متد آنالیز فوتسال به کشورمان سفر میکنند.
این دوره آموزشی زیرنظر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و با همکاری کمیته فوتسال طی روزهای 12 تا 14 بهمنماه در هتل آکادمی فوتبال برگزار میشود. 30 نفر از مدیران عامل، سرمربیان یا نمایندهای دیگر از تیمهای شرکت کننده در رقابتهای لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور در این کلاس شرکت میکنند.
داشتن لپ تاپ و تسلط به کامپیوتر از شروط لازم برای پذیرش شرکت کنندگان در کلاس آموزشی آخرین متد آنالیز فوتسال است. ضمن اینکه اولویت پذیرش با کسانی است که برای حضور در کلاس به طور رسمی ثبت نام کرده بودند.
حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این خبر اظهار داشت: فوتسال ایران تاکنون دوره آموزشی برای آنالیز نداشته است. در حالیکه برای پوشش ضعفهایی که در تیم ملی داریم به اینگونه کلاسها نیاز است.
وی یادآور شد: زمانیکه تیم ملی فوتسال ایران مقابل تیمهای بزرگی مانند اسپانیا قرار میگیرد در نیمه اول خوب کار میکند اما در نیمه دوم نمیتواند کارآیی زیادی داشته باشد چرا که بازیکنان حریف خیلی راحت اطلاعات بازی ما را به مربیانشان منتقل میکنند و آنها هم آنالیز لازم را انجام میدهند.
مربی تیم ملی فوتسال تاکید کرد: در هر حال برگزاری چنین کلاسهایی میتواند تحول چشمگیری در فوتسال ایران ایجاد کند. چون برای نخستین بار است که چنین دوره آموزشی برگزار میشود و قطعا نتایج آن را در فوتسال خواهیم دید.
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