به گزارش خبرنگار مهر، "آلبرتو" از اسپانیا همراه با "پاتریک" از اسلوونی مدرسانی هستند که به منظور تدریس در دوره آموزشی آخرین متد آنالیز فوتسال به کشورمان سفر می‎کنند.

این دوره آموزشی زیرنظر کمیته آموزش فدراسیون فوتبال و با همکاری کمیته فوتسال طی روزهای 12 تا 14 بهمن‎ماه در هتل آکادمی فوتبال برگزار می‎شود. 30 نفر از مدیران عامل، سرمربیان یا نماینده‎ای دیگر از تیم‎های شرکت کننده در رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول باشگاه‎های کشور در این کلاس شرکت می‎کنند.

داشتن لپ تاپ و تسلط به کامپیوتر از شروط لازم برای پذیرش شرکت کنندگان در کلاس آموزشی آخرین متد آنالیز فوتسال است. ضمن اینکه اولویت پذیرش با کسانی است که برای حضور در کلاس به طور رسمی ثبت نام کرده بودند.

حسین شمس، سرمربی تیم ملی فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به این خبر اظهار داشت: فوتسال ایران تاکنون دوره آموزشی برای آنالیز نداشته است. در حالیکه برای پوشش ضعف‌هایی که در تیم ملی داریم به اینگونه کلاس‎ها نیاز است.

وی یادآور شد: زمانیکه تیم ملی فوتسال ایران مقابل تیم‎های بزرگی مانند اسپانیا قرار می‎گیرد در نیمه اول خوب کار می‎کند اما در نیمه دوم نمی‎تواند کارآیی زیادی داشته باشد چرا که بازیکنان حریف خیلی راحت اطلاعات بازی ما را به مربیان‌شان منتقل می‎کنند و آنها هم آنالیز لازم را انجام می‎دهند.

مربی تیم ملی فوتسال تاکید کرد: در هر حال برگزاری چنین کلاس‎هایی می‎تواند تحول چشمگیری در فوتسال ایران ایجاد کند. چون برای نخستین بار است که چنین دوره آموزشی برگزار می‎شود و قطعا نتایج آن را در فوتسال خواهیم دید.