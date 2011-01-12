احداث نمایشگاه دائمی فرش در قم با جدیت پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر علی لاریجانی قبل از ظهر چهارشنبه در دیدار رئیس سازمان بازرگانی استان قم با وی که در دفتر رئیس مجلس در قم انجام شد، طی سخنانی با تأکید برتسریع در ساخت نمایشگاه دائمی فرش قم گفت: صنعت فرش برای استان قم مسأله‌ای اساسی است که باید بدان توجه ویژه شود.



وی ادامه داد: صنعت فرش در استان قم بومی بوده و بسیاری از ساکنان این شهر با این صنعت در ارتباط هستند و در زمینه هنری و کیفیت نیز دارای ارزش بالایی است که باید بدان کمک شود وگرنه دچار معضل خواهد شد.



نماینده مردم قم در مجلس با تأکید بر اینکه زمین در نظر گرفته شده برای ساخت نمایشگاه دائمی فرش قم به علت قرار گرفتن در ورودی این شهر مکان بسیار مناسبی است ابراز داشت: به علت اینکه این مکان در دروازه ورودی این شهر قرار دارد می‌تواند پتانسیل خوبی برای سرمایه‌گذاری تجار باشد و همچنین در چرخه اقتصادی این صنعت در قم بسیار تأثیرگذار خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه تولید فرش در بازار داخلی نیز باید مورد استقبال باشد ابراز داشت: مدل‌های تولیدات فرش باید به گونه‌ای تغییر کند که مردم در داخل کشور نیز توانائی خرید آن را داشته باشند.



رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: چرخه اقتصادی فرش اعم از صادرات، تبلیغات داخلی و مدل‌های تولیدی باید به گونه‌ای باشد که مورد استقبال مصرف کنندگان داخلی نیز قرار گیرد.



وی با شاره به پیشنهاد رئیس سازمان بازرگانی استان قم مبنی بر تشکیل صندوقی جهت حمایت از تولیدکنندگان فرش در قم بیان کرد: بهتر است به جای تشکیل صندوق، کمک‌هایی که از استان و دولت برای این صنعت اختصاص داده می‌شود در اختیار یکی از بانک‌ها قرارگیرد تا به عنوان وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.