۱۴ پروژه عمرانى قشم دهه فجر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد جعفر حبیب‌پور پیش ازظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن اجتماعات منطقه آزاد قشم برگزار شد، اظهار داشت: ۱۴ پروژه عمرانى در حوزه بهسازى شهرى و خدمات روستایى با سرمایه گذارى حدود ۳۰۰ هزار و ۵۰ میلیون ریال در دهه فجر سال جارى در منطقه آزاد قشم افتتاح خواهد شد.

وى ادامه داد: پروژه‌هاى قابل افتتاح قشم در دهه فجر شامل آسفالت شهرکهاى مسکونى با سرمایه گذارى شش هزار و ۴۰۰ میلیون ریال جهت تامین امکانات اولیه به منظور سهولت در خدمات رسانى به شهرکهاى مسکونى منطقه آزاد قشم، آسفالت کندرو بلوار چهار باغ با سرمایه گذارى هزار میلیون ریال جهت اسکان مسافرین نوروزى به منظور خدمت رسانى مناسب‌تر به گردشگران، پیاده روسازى مسیر دوچرخه سوارى ضلع غربى بلوار آزادگان از میدان حافظ تا آزادى با میزان سرمایه ۹۰۰ میلیون ریال به منظور ساماندهى پیاده رو ضلع غربى بلوار آزادگان و زیباسازى ورودى شهر است.

حبیب‌پور گفت: همچنین احداث باکس فضاى سبز در سطح شهر با میزان سرمایه ۷۰۰ میلیون ریال کمک به ارتقا سطح کمى و کیفى فضاى سبز در شهر، اصلاح پیاده روسازى خیابان‌هاى سطح شهر (بافت قدیم) با میزان سرمایه ۵۰۰ میلیون ریال به منظور ساماندهى پیاده روهاى بافت قدیم سطح شهر، خاکریزى مسیر دسترسى به مجتمع خلیج فارس تولا با سرمایه گذارى ۴۰۰ میلیون ریال جهت تامین دسترسى به مجتمع خلیج فارس صورت گرفته است که در دهه فجر افتتاح مى‌شود.

وى گفت: همچنین تکمیل و تجهیز کمپینگ هامون با میزان سرمایه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به منظور پیشگیرى از ترافیک و ازدحام جمعیت در داخل شهر، تکمیل و تجهیز کمپینگ ایران زمین با میزان سرمایه دو هزار میلیون ریال جهت رفاه حال و اسکان مسافرین نوروزى، اجراى فضاى سبز سطح شهر درگهان با سرمایه ۱ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال با هدف زیبا سازى شهر اجرا شده است.

حبیب‌پور ادامه داد: اجراى روشنایى بلوار گلستان با میزان سرمایه ۴۰۰ میلیون ریال، ساماندهى ضلع شرقى پارک زیتون و احداث سایبان در محوطه گمرک اسکله لافت از دیگر پروژه‌ها در حوزه بهسازى شهرى در قشم محسوب مى‌شود.

وى در خصوص اجراى پروژه‌هاى روستایى در قشم گفت: ۲۷ پروژه در سطح جزیره قشم با مشارکت ۸۰ درصدى سازمان منطقه آزاد قشم و مشارکت ۲۰ درصدى دهیارى‌ها با سرمایه گذارى هشت هزار و ۴۰۰ میلیون ریال به منظور ساماندهى روستاهاى سطح جزیره وفراهم کردن امکاناتى از قبیل ساختمان بهداشت، مدرسه، کتابخانه، ساختمان چند منظوره و آسفالت معابر در دهه فجر افتتاح مى‌شود.