شکوفایی ورزش ایلام در گرو تجلی نگاه کارشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر چهارشنبه در اولین جلسه شورای تربیت بدنی استان که در محل دفتر وی برگزار شد، گفت: در حوزه تخصصی ورزش باید امورات با تدبیر به جلو برده شود چرا که شکوفایی ورزش در گرو تجلی نگاه کارشناسی به این مقوله است.

وی اظهار داشت: تشکیل این شورا که یکی از اقدامات موفق اداره تربیت بدنی است می تواند به پیشرفت و توسعه ورزش استان کمک کند .

وی افزود: در این شورا باید کمیته های کارشناسی بصورت علمی و در چارچوب های تعیین شده اولویت ها را شناسایی کنند.

وی تصریح کرد: پردازش به محتوای مباحث سخت افزاری ، نرم افزاری، سرانه های ورزشی، تفکیک رشته های ورزشی به لحاظ شرایط جغرافیایی مناطق استان باید در کمیته های کارشناسی مورد بحث و تجزیه و تحلیل دقیق علمی قرار گیرند تا براساس آن تصمیمات مقتضی توسط اعضاء شورا گرفته شود.

نماینده عالی دولت در استان با تاکید بر تدوین طرح جامع توسعه ورزش استان زیر نظر شورای تربیت بدنی استان نیز بیان کرد: در این طرح حوزه های ورزش کارگری، دانش آموزی، محلات، روستایی و عشایری، بانوان باید بصورت دقیق دیده شوند و برای توسعه آنها راه حل ارائه شود.

اعلایی گفت: باید از نگاههای کلیشه ای به حوزه ورزش پرهیز شود و پردازش جدی به حوزه ورزش روستائی نیز می تواند بصورت برنامه ای راهگشا باشد .

وی با اعلام این موضوع که هموراه بدنبال یک پاسخ حداقلی در حوزه حل نیازهای مناطق روستایی با تعریف یک روش کم هزینه بوده ایم، خاطر نشان کرد: تا چه وقت باید منتظر بود که برای تجهیز یک سالن روستایی یک مبلغ 300 میلیونی گذاشت !چرا با یک روش ساده وزود بازده و برگرفته از ورزش های بومی و محلی به توسعه ورزش در این مناطق نپردازیم .

این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون طرح ساخت 300 خانه فرهنگ روستایی راطراحی کرده ایم تا بتواند پاسخگوئی برخی نیازهای فرهنگی، آموزشی، دینی و ... باشد و اگر بشود در کنار این طرح به مقوله ورزش نیز کمک کرد باید به این عرصه ورود شود .

در ابتدا این جلسه فرزاد فتاحی مدیرکل اداره تربیت بدنی استان ایلام گفت: شورای تربیت بدنی استان به منظور جلب همکاری بیشتر مردم در توسعه امر ورزش تشکیل شده است .

وی افزود: این شورا با ترکیبی از مدیران استان و متخصصین امر ورزش در راستای تحقق اهداف کلان ورزش به ریاست استاندار ایلام ایجاد شده است .

وی در ادامه به شرحی از عملکرد ورزش پرداخت و اظهار داشت: تا پایان سال پنج پروژه ورزشی افتتاح می شود.