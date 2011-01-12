کمک 1.7 میلیارد ریالی دانش آموزان به مدارس همدان

اسدالله احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه اجباری برای کمک‌های مردمی به مدارس وجود ندارد، اظهار داشت: کمک های جمع اوری شده از دانش آموزان و اولیا به صورت داوطلبانه بوده است.

وی با اشاره به اینکه کمکهای مردمی به مدارس همدان از سوی اولیا دانش اموزان به صورت داوطلبانه انجام می‌شود، اظهار داشت: از اواخر آبان‌‌ ماه جذب کمکهای مردمی به مدارس شروع شد.

احمدی با بیان اینکه اولیا می‌توانند با تحویل قبض‌های کمک به مدرسه که شامل مبلغهای سه هزار تومانی، پنج هزار تومانی و 10 هزار تومانی است به صورت داوطلبانه مدارس را در ارائه خدمات یاری دهند، گفت: متفاوت بودن قبض‌ کمک‌های مردمی نشان‌دهنده در نظر گرفته شدن توان مالی اولیاست و بازرسانی از سوی شورای انجمن اولیا و مربیان بر امور نظارت دارند.

مسئول انجمن اولیا و مربیان استان همدان با اشاره به اینکه مدرسه‌های هیئت امنایی بر مبنای مشارکت مردمی اداره می‌شوند، گفت: مبالغ دریافتی از اولیا برای همان مدرسه صرف می‌شود تا با مهیا شدن امکانات مورد نیاز از جمله آزمایشگاه و کتابخانه زمینه پویایی دانش آموزان فراهم شود.

وی در ادامه با بیان اینکه انجمن اولیا و مربیان استان همدان برای ایجاد بستر مناسب تربیتی، اقدامات فراوانی داشته است، گفت: بیش از شش هزار و 600 خانم و بیش از یک هزار و 500 آقا عضو انجمنهای اولیا و مربیان مدارس استان همدان هستند که باید در جهت اداره بهینه مدارس مشارکت حضوری و غیرحضوری داشته باشند.

مسئول انجمن اولیا و مربیان استان همدان افزود: برای اجرای بهتر سیاستهای تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان استفاده شود.

احمدی گفت: دو هزار و 800 مدرسه در استان همدان انجمن اولیا و مربیان رسمی دارند که در هر مدرسه چهار نفر عضو این انجمنها هستند.