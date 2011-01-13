اطلاع رسانی آموزش و پرورش:حاجی بابایی مردم مدارترین وزیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آموزش و پرورش در هفته جاری اخبار مختلفی در حوزه تعلیم و تربیت، تغییرات ساختاری، آزمون استخدامی، میزان تحصیلات معلمان، اعتیاد دانش آموزان و .... داشته که گزیده آن را در ادامه می خوانید:

پنج شنبه ها جمعه می شود یا نه؟

برای اولین بار در سال گذشته دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در زمان تصویب بندهای مختلف سند تحول بنیادین از تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه خبر داد و عنوان کرد این پیشنهاد در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی می شود اما وزیر آموزش و پرورش پس از مدتی اعلام کرد این طرح قابل اجرا نیست.

اما یکشنبه هفته جاری فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی کشور بار دیگر این موضوع را عنوان کرد و گفت: تعطیلی روز پنجشنبه مدارس ابتدایی یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده است، لذا در صورت تصویب این برنامه از سال آینده اجرایی می‌شود.

پس از آن روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در روز دوشنبه کل خبر را تکذیب و عنوان کرده که تعطیلی مدارس در روزهای پنجشنبه به هیچ وجه مورد بررسی شورای عالی قرار نمی گیرد.

اما روز سه شنبه قربان در گفتگو با مهر عنوان کرد که ممکن است مدارس ابتدایی را در روز پنجشنبه در مجتمع های روستایی به دلیل برگزاری کلاسهای ضمن خدمت و جلسات هماهنگی بین معلمان و مدیران مجتمع تعطیل کنیم.

در پایان مشخص نشد که بالاخره روابط عمومی وزارتخانه درست می گوید یا معاون ابتدایی وزیر یا هیچ کدام؟

طرح تحقیق و تفحص مجلس از آزمون استخدامی بعد از 7 ماه

گویا حاشیه های مربوط به آزمون استخدام 40 هزار معلم در آموزش و پرورش تمامی ندارد چرا که نمایندگان مجلس پس از گذشت بیش از هفت ماه از برگزاری این آزمون تصمیم به بررسی نحوه برگزاری، اعلام نتایج و چگونگی گزینش و ...دارند با این حال وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده طرح تحقیق و تفحص از آزمون استخدامی‌ دیگر فایده‌ای ندارد.

آزمون استخدام 40 هزار نیرو در آموزش و پرورش در خردادماه سال 1389 برگزار شد که عده زیادی از داوطلبان نسبت به نحوه برگزاری آن و نوع گزینشها معترض بودند.

نظام آموزشی جدید در سال تحصیلی آینده هم اجرا نمی شود

نظام آموزشی 6-3-3 که قرار بود در سال تحصیلی 91-90 اجرا شود، باز هم به تعویق افتاد تا نخستین گام تحول در آموزش و پرورش با تعویق برداشته شود.

وزیر آموزش و پرورش همزمان با اعلام این طرح در آذرماه سال گذشته از کند بودن سرعت تغییرات در آموزش و پرورش انتقاد کرده و گفته بود: " دائم عده ای از دوستان به من تاکید می کنند که این همه عجله نکن و بگذار یک یا دو سال دیگر چنین تصمیمی بگیر، اما من گفته ام که چرا باید هر طرحی که می خواهد در آموزش و پرورش اجرا شود آنقدر طولانی شود؟"

محمد بنائیان سفید مشاور وزیر در امور تحول بنیادین آموزش و پرورش اعلام کرد: نظام آموزشی جدید در سال تحصیلی آینده هم اجرا نمی شود.

وزیر آموزش و پرورش مدیر مردم مدار و ارتباط گستر شد

حمیدرضا حاجی بابایی در ششمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی‌های کشور که روز چهارشنبه برگزار شد براساس رای هیئت داوران به عنوان «مدیر مردم مدار و ارتباط گستر» معرفی شد.

مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش، علت این انتخاب را خدمات موثر، نگاه تخصصی به روابط عمومی، توسعه‌ ارتباط با مخاطبان، توجه به افکار عمومی، حمایت از برنامه‌های ارتباطی، توسعه‌ی ارزشهای متعالی و ...عنوان کرده است.

30 درصد از معلمان ابتدایی دیپلمه اند

فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش که خبرساز ترین چهره آموزش و پرورش را در هفته جاری داشت، اعلام کرده :" بیش از 30 درصد معلمان ابتدایی دیپلمه اند."

به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، 26 درصد معلمان این دوره فوق دیپلم، 42 درصد لیسانس و تنها 6/1 درصد فوق لیسانس دارند و بقیه معلمان دارای مدرک دیپلم هستند.

قربان درباره علت اینکه معلمان دیپلمه در سالهای گذشته علی رغم تسهیل در ادامه تحصیل در دوره دانشگاهی نتوانسته اند مدرک تحصیلی خود را ارتقا دهند گفته است: " بیکار نبودن در طول هفته موجب این موضوع شده است."