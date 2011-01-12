امنیت بالا در قزوین توسعه صنعت را دوچندان می کند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم در همایش علمی امنیت و صنعت که پیش از ظهر چهارشنبه با حضور صنعتگران، مدیران دستگاههای اجرایی، رئیس بخش تحقیقات ناجا در سالن اجتماعات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برگزار شده است، اظهار داشت: نقش امنیت در ایجاد آرامش و مسرت در جامعه به منزله خونی است که در رگها جریان دارد و نبود آن آثار زیانباری برجای خواهد گذاشت.

وی افزود: امنیت زمانی ارزش خود را بیشتر نمایان می کند که آن را از دست دهیم و سلامت و نظم جامعه برهم بخورد که نمونه بارز آن در برخی کشورها ضررهای جبران ناپذیری به دولتها و مردم وارد کرده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: مسیر توسعه استان در گرو تحقق امنیت است و توجه نیروی انتظامی به این موضوع در ارتباط با صنعت قابل تقدیر و ارزشمند است.

عجم وضعیت موجود امنیتی استان را بسیار مطلوب و کم نظیر دانست و گفت: کسب رتبه دوم سرمایه گذاری خارجی و افزایش تعداد سرمایه گذاران در چند سال گذشته بیانگر امنیت کامل استان است که سرمایه گذاران با آرامش در این منطقه حضور یافته و سرمایه گذاری کرده اند.

استاندار قزوین تامین امنیت پایدار در استان را مرهون تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی، شورای تامین و سایر دست

اندرکاران این بخش ذکرکرد و افزود: اگر امنیت مردم تامین شود سایر بخشها نیز به رشد و شکوفایی و بالندگی می رسند و می توان امیدوار بود برنامه ریزی در سایر حوزه ها به سرانجام برسد.

وی گفت: در صنعت گردشگری فقدان امنیت در برخی کشورها موحب شد این صنعت دستخوش ضرر و زیان فراوانی شود و حضور گردشگران نیز به نحو چشمگیری کاهش یابد.

وی امنیت بین صنعت و جامعه را جریانی دوسویه دانست و اضافه کرد: مسائل امنیتی در لایه های پنهان هم باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم در مقابل جاسوسی های صنعتی دشمنان، جنگ نرم و هر آنچه که امنیت ما را تهدید می کند بخوبی عمل کنیم و موفق باشیم.

عجم یادآورشد: استان قزوین بدلیل امنیت بالا و توسعه متوازن صنعت می تواند الگوی خوبی برای سایر مناطق کشور باشد و کارشناسان می توانند با بهره گیری از تجارب اجرایی و عملی موجود در استان برای ارتقاء بخش صنعت و امنیت مناطق خود از آن استفاده کنند.

عجم در پایان تعامل منطقی بین کارگران و کارفرمایان و نظارت و اشراف نیروی انتظامی و همکاری آنها با مدیران بخش صنعت را مهم ارزیابی کرد و خواستار تقویت آنها شد.