برگزاری جام والیبال مردان آسیا 8 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سعید درخشنده پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید از امکانات ورزشی تبریز افزود: برای برگزاری شانزدهمین دوره این رقابت ها که میزبانی آن به ایران داده شده، هیچ کمک مالی از سوی کنفدراسیون آسیا نخواهد شد و تمامی هزینه ها باید از منابع داخلی تامین شود.

وی اضافه کرد: فدراسیون جهانی نیز تنها به میزبان مسابقات جهانی، 50 درصد کمک مالی می کند.

درخشنده با اشاره به رقابت های والیبال مردان آسیا موسوم به AVC CUP در سوم مهر ماه سال 1390 به میزبانی ایران، افزود: این مهمترین رویداد والیبال در قاره آسیاست که برای گرفتن میزبانی آن، از چند سال پیش با انجام رایزنی های مختلف و با نفوذی که در کنفدراسیون داشتیم توانستیم میزبانی این رقابت ها را از آن ایران کنیم.

وی اظهار داشت: با ارایه امکانات دو شهر تبریز و ارومیه به کنفدراسیون آُسیا، در جلسه ای که 24 بهمن ماه سالجاری در پکن برگزار می شود میزبانی این دو شهر بررسی خواهد شد.

وی گفت: کسب قهرمانی والیبال آسیا، سهمیه جام جهانی 2011 و قرار گرفتن در بین چهار تیم برتر سهمیه زیرگروه المپیک 2012 لندن از اهداف برگزاری جام آسیا است.

دبیر فدراسیون والیبال کشور خاطر نشان کرد: به منظور گسترش والیبال در سطح دیگر استان های کشور ، میزبانی این دوره از رقابت ها را به شهرهای ارومیه و تبریز داده ایم اما به شرطی که شرایط میزبانی را دارا و امکانات برگزاری استاندارد مسابقات را فراهم آورند.

درخشنده گفت: البته 10 سال پیش اصفهان میزبان رقابت های قهرمانی نوجوانان آسیا بود که میزبانی در این سطح به مراتب راحت تر است و برگزاری رقابت های هشت تیم برتر آسیا در ارومیه نیز به دلیل محدود بودن تعداد تیم ها، قابل مقایسه با رقابت های قهرمانی والیبال مردان آسیا نیست و برای برگزاری آن، همکاری تمام مسئولان استانی نیاز است.

وی اضافه کرد: برای برگزاری این رقابت ها، اسکان تیم های شرکت کننده حایز اهمیت است و تبریز به دلیل وجود هتل های مناسب در این شهر، در این مورد مشکلی ندارد اما از نظر سالن برگزاری مسابقات و تمرینات، هیچکدام از سالن های این شهر استاندار های لازم را ندارند و باید مشکلات سالنها برطرف شود.

وی بیان داشت: در بازدیدی که از سالن های شش هزار نفری پورشریفی، اقدمی، ژیمنازیوم و صدرای این شهر داشتم هر کدام مشکلاتی از جمله عدم نور کافی، استاندارد نبودن کفپوش و کم بودن ارتفاع سقف داشتند و سالن آذرآب مناسب برای تمرین تیمهاست .

درخشنده گفت: برای برگزاری رقابت های والیبال بزرگسالان آسیا، داشتن حداقل دو سالن برای برگزاری مسابقه و چهار سالن برای تمرین الزامی است و باید در مهلت باقیمانده تا زمان برگزاری، این مشکلات رفع شود.

برای بررسی امکانات شهر تبریز میزبان رقابتهای والیبال قهرمانی بزرگسالان آسیا سعید درخشنده دبیر فدراسیون والیبال کشور و عضو کمیته مسابقات والیبال آسیا و جهان به تبریز آمده است.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی بزرگسالان قهرمانی آسیا دهه اول مهر ماه سال 1390 به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد و شهرهای ارومیه و تبریز میزبان مشترک خواهند بود.

برای برگزاری رقابتهای والیبال قهرمانی بزرگسالان قهرمانی آسیا دو سالن مسابقه ، چهار سالن تمرین و دو هتل در تبریز پیش بینی شده است که سالنهای شش هزار نفری پورشریفی و شهید صمد اقدمی برای رقابت و تمرین مناسب است.