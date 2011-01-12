گوگل سودوکو حل می کند!

به گزارش خبرگزاری مهر، آیا شما یکی از شیفتگان حل جدولهای عددی (سودوکو) هستید اما ممکن است که نتوانید راه حل یک عدد سخت را پیدا کنید؟ اکنون گوگل با ارائه یک برنامه جانبی به شما در حل جدول سودوکو کمک می کند.

کاربر پیش از استفاده از این برنامه جانبی جدید که Google Goggles نام دارد باید با تلفن همراه خود از جدول یک عکس تهیه کند. سپس این برنامه، عکس جدول را به یک جدول دیجیتالی تبدیل کرده و آن را از راه اینترنت به سرور گوگل می فرستد. سرور بزرگترین جستجوگر دنیا در مدت چند ثانیه جدول را حل کرده و آن را برای تلفن همراه کاربر ارسال می کند.

براساس گزارش فول پرس، این نرم افزار که در دو نسخه سیستم عاملهای "آندروئید" و "آی- فن" در دسترس است به طور کلی با عکس گرفتن از روی هرچیز اطلاعات مربوط به آن را در وب جستجو کرده و اطلاعات مرتبط با عکس را ارائه می کند که در تازه ترین به روز سازی این نرم افزار، امکان حل جدولهای سودوکو نیز به آن افزوده شده است.

تحقیقات نشان می دهد که حل جدول می تواند مغز را 14 سال جوانتر نگه دارد.