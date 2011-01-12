به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امیدی گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره شعر فجر صبح روز شنبه هفتم اسفند در تالار شریعتزاده مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار میشود.
امیدی از حضور 150 شاعر نام آشنا از سراسر کشور و بیش از 20 شاعر خارجی و مسئولان فرهنگی کشور در این مراسم خبر داد و افزود: بنا بر هماهنگی صورت گرفته بعد از آغاز رسمی پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر برنامهها و همایشهای ادبی متنوعی تدارک دیده شده است و امیدواریم تمامی شاعران حاضر فرصت شعر خوانی و ایراد سخنرانی را پیدا کنند.
مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره بینالمللی شعر فجر روز سه شنبه دهم اسفند ماه در تالار وحدت برگزار میشود.
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