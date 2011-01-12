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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۶

کتابخانه ملی میزبان مراسم افتتاحیه جشنواره شعر فجر می‌شود

دبیر اجرایی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر از برپایی مراسم افتتاحیه این جشنواره در کتابخانه ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی امیدی گفت: مراسم افتتاحیه جشنواره شعر فجر  صبح روز شنبه هفتم اسفند در تالار شریعت‌زاده مرکز اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.

امیدی از حضور 150 شاعر نام آشنا  از سراسر کشور و بیش از 20 شاعر خارجی  و مسئولان فرهنگی کشور در این مراسم خبر داد و افزود: بنا بر هماهنگی صورت گرفته بعد از آغاز رسمی پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر برنامه‌ها و همایشهای ادبی متنوعی تدارک دیده شده است و امیدواریم تمامی شاعران حاضر فرصت شعر خوانی و  ایراد سخنرانی را پیدا کنند.

مراسم اختتامیه  پنجمین جشنواره بین‌المللی  شعر فجر روز سه شنبه دهم اسفند ماه در تالار وحدت برگزار می‌شود.  
 

کد مطلب 1230718

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