تلاش برای ساخت واکسن جهانی آنفولانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان چندین بیمار آلوده به ویروس H1N1 2009 را مورد مطالعه قرار داده و یافته اند که آنتی بادی های تولید شده در بدن آنها در برابر تعداد زیادی از انواع آنفولانزا ها مقاوم است. به اعتقاد آنها پی بردن ناگهانی به این رویداد می تواند منجر به ساخته شدن واکسنی شود که در برابر تمامی انواع آنفولانزا مقاوم خواهد بود.

در عین حال تولید چنین واکسنی می تواند به رقابت جهانی که سالانه برای تولید واکسن آنفولانزا در کشورهای مختلف آغاز می شود، پایان بخشیده و واکسن آنفولانزا را به دارویی تبدیل کند که تنها یک بار تزریق آن در طول زندگی انسان را در برابر بیماری مصون خواهد کرد.

محققان دانشگاه اموری و دانشگاه شیکاگو مطالعاتی را بر روی 9 بیمار که توسط ویروس سال 2009 به بیماری آنفولانزای خوکی با شدتهای بالا یا خفیف مبتلا شده بودند، انجام داده و توانستند گلبولهای سفید سفیدی که عامل ساخت پادتن علیه ویروس آنفولانزا بود را شناسایی و سلولهای پادتن را از آنها جدا کنند.

سپس با استفاده از ژن این گلبولها تلاش کردند در کشتهای سلولی، پادتنهایی مشابه تولید کنند و در نهایت پادتن های تولید شده را برای آزمودن نوع آنفولانزاهایی که پادتن در برابر آنها مقاوم است مورد آزمایش قرار دادند. پنج نمونه از پادتنهای تولید شده در این آزمایش می توانند در برابر تمامی آنفولانزاهای H1N1 که از دهه پیش شیوع یافته اند و همچنین در برابر آنفولانزای اسپانیایی که شیوع آن در سال 1918 آغاز شد و در نهایت آنفولانزای H5N1 مقاومت کند.

واکسنهای آنفولانزاهای فصلی معمولا محتوی سه نوع از ویروسهای غیر فعال آنفولانزا هستند که یکی از آنها ویروس H1N1 است. با این حال این واکسنها معمولا در برابر تمامی انواع ویروسهای 2009 آنفولانزا مقاومت ندارند و از این رو است که ویروسهای 2009 آنفولانزا باعث بیماری طیف گسترده ای از انسانها می شود.

برخی از پادتنها به منطقه ای از ویروس می چسبند که پروتئینی به نام "هیماگلوتین" در آن قرار دارد. از آنجایی که این بخش از ویروس به اندازه دیگر مناطق آن تغییر نمی کند، دانشمندان از این پروتئین به عنوان مبنای ساخت واکسنی استفاده کرده اند که در برابر تعداد زیادی از آنفولانزاها مقاوم است.

بر اساس گزارش تلگراف، پادتنهای جدا شده از تعدادی از بیماران آلوده به ویروس H1N1 2009 می تواند محققان را به سوی راهی برای تولید واکسنهایی هدایت کند که انسان را در برابر طیف گسترده ای از انواع آنفولانزاها مصون خواهد کرد. محققان اکنون در نظر دارند به بررسی سیستم ایمنی بدن افرادی بپردازند که در برابر ویروس H1N1 2009 واکسینه شده بودند اما بیماری نیز مبتلا نشده بودند.