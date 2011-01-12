خدمات مدیریتی و اداری به سرمایه گذاران در ایلام روانسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حسن مرکزی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان گفت: بدنبال روان سازی خدمات مدیریتی و اداری به سرمایه گذاران هستیم.

ویاظهار داشت: با افتتاح آزمایشی مرکز مدیریت خدمات جامع اشتغال و سرمایه گذاری ، بدنبال شناسایی مزیتهای نسبی و جهت پیگیریهای علمی اقتصادی برای توسعه استان هستیم.

وی افزود: انجام مطالعات کاربردی برای توجیه پذیری اقتصادی طرح ها و از سوئی توسعه اشتغال پایدار و مولد نیز از خدمات این مرکز بشمار می رود.

وی تصریح کر : تشخیص و تبدیل قابلیتها به مزیتها از دیگر مواردی است که برای توسعه تعالی محور در منطقه مورد اهتمام جدی قراردارد.

این مسئول در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری همچنین بیان کرد: اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی از فرصتهای سرمایه گذاری و توسعه فرصت های شغلی برای جذب عالمانه سرمایه گذار در بخش های خصوصی و خارجی نیز در این مرکز انجام می شود.

حسن مرکزی ادامه داد: در این مرکز که افتتاح آزمایشی آن صورت می پذیرد سه دفتر اشتغال ، سرمایه گذاری داخلی و سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به متقاضیان ارائه خدمت می کنند.

وی گفت: فعالیت های این که با حضور نمایندگان 17 سازمان و اداره مختلف انجام می شود و ریاست هئیت امنا آن برعهده استاندار ایلام است.