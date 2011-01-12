پیشرفته ترین آرامستان کشور در کرج ساخته می شود

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: از آنجا که اکثر شهرهای اقماری کرج و شهرستانهای استان البرز از آرامستان بهشت سکینه (س) جهت دفن اموات خود استفاده می کنند و به لحاظ کمبود فضای دفن در این آرامستان با پیگیریهای مستمر و مجدانه مجموعه عوامل شهرداری و سازمان آرمستانهای کرج و کسب موافقتهای مسئولان ذیربط شهرستان و استانهای تهران و البرز سرانجام این تلاشها نتیجه داد.

شهردار کرج ادامه داد: در ماه های اخیر مساحت 225 هکتار از اراضی ملی اشتهارد، جعفرآباد و قزلحصار که نقطه تلاقی سه استان البرز، تهران، قزوین است جهت دفن اموات شهروندان شهرهای کرج و شهرکهای اقماری استان البرز مورد تملک شهرداری کرج قرار گرفت و در آینده نزدیک برنامه ها و پروژه های مختلف عمرانی، خدماتی و فرهنگی با پیشرفته ترین متد معماری ایرانی و اسلامی در این آرامستان آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرای این طرح یکی از بهترین و کاملترین آرامستانهای سطح کشور تا سالهای آینده در استان البرز احداث می شود و مشکل محل دفن اموات مسلمین این منطقه تا چند دهه آینده رفع خواهد شد.



این مسئول علل اصلی برای ساخت این آرامستان را گسترش روز افزون جمعیت شهری کرج و شهرهای اقماری، مهاجر پذیر بودن این شهر، در مجاورت استان تهرانبودن، کافی نبودن آرامستان بهشت سکینه (س)، جلوگیری از دفن اموات در آرامستانهای محلی داخل شهر، هزینه بالای قبور اماکن متبرکه سطح شهر، لزوم پیش بینی محلی با وسعت بالا جهت دفن اموات المسلمین دانست.

وی خاطرنشان کرد: مراحل پیگیری مطالعه و ساخت این پروژه از سال 86 آغاز و مدیران عامل وقت سازمان آرامستانها، شهردار وقت مهندس سید مهدی مقدسی، اعضای شورای سازمان و هیئت مدیره سازمان آرامستانها، جهاد کشاورزی ، منابع طبیعی ، بهداشت و درمان ، مسکن و شهرسازی ودیگر سازمانها و نهاد های ذیربط برای به نتیجه رسیدن این پروژه عظیم شهرداری را یاری کردندد.



شهردار کرج محل دقیق اجرای این پروژه را شماره پلاک های ثبتی اصلی 14 و 308 جعفرآباد و قزل حصار اشتهارد ( رودخانه شور) اعلام کرد.



آقازاده خاطرنشان کرد: هدف اصلی از ساخت این گورستان پیشرفته تمرکز زدایی از مرکز کرج و توسعه فضای خدماتی استان البرز در جنوبی ترین نقطه استان در تلاقی بین استانهای تهران – قزوین و مرکزی است.



این مسئول عنوان کرد: در این پروژه عظیم احداث پیشرفته ترین و به روز ترین ساختمان غسالخانه، تصفیه آب، سیستم حمل و نقل اموات ، ساختمان نگهداری اجساد ( سیستم برودتی ) پیش بینی شده است، وی تاکید کرد تبدیل این آرامستان بعنوان بزرگترین سیستم اجرای امور اموات المسلیمن و تبدیل منطقه فوق به بزرگترین مرکز فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، و ایجاد وسیع ترین لکه فضای سبز با پیشرفته ترین امکانات رفاهی و تفریحی از جمله طرح های پیش بینی شده در این پرو‍ژه عظیم است.