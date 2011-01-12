نباید مطالب کذب را سند ابتذال تئاتر ایران کرد

مسافر آستانه درباره شرایط ایجاد شده برای اجرای نمایش "هدا گابلر" به کارگردانی وحید رهبانی و ایجاد حواشی برای آن به خبرنگار مهر گفت: نمایش "هدا گابلر" هم مثل بسیاری از تئاتر‌های دیگر توسط شورای نظارت و ارزشیابی مرکز در چند مرحله مورد بازبینی قرار گرفت و تغییرات مورد نیاز در آن داده شد. در نهایت اجرای صحنه‌ای نمایش که من هم از تماشاگرانش بودم از نظر شکل و محتوا منتقد فساد غرب است.

مدیر کل هنرهای نمایشی افزود: نمایش "هدا گابلر" در محتوا و از نظر عقاید فرهنگی در راستای اعتقادات فرهنگی ما است و به نقد فساد غربی می‌پردازد. در شکل اجرا هم این نمایش با خلاقیت و کارگردانی خوبی اجرا شده است.



وی یادآور شد: در برطرف کردن موارد مد نظر شورای نظارت و ارزشیابی گروه نمایش "هدا گابلر" همکاری لازم را داشته‌اند و شورای نظارت هم بعد از صدور مجوز اجرا نظارت خود را بر نمایش داشته است. یعنی به لحاظ قانونی شورای نظارت و ارزشیابی کار خود را به درستی انجام داده و خروجی نمایش هم روی صحنه قابل قبول و خوب بوده است.



مسافرآستانه با اشاره به اجرای اول نمایش "هدا گابلر" برای اصحاب رسانه گفت: اجرای اولیه این نمایش بدون تصحیح انجام شده ویژه اصحاب رسانه که محرم تولیدات نمایشی و اهالی تئاتر هستند اجرا شد، ولی یک نفر از حرمت این اجرا و رسالت رسانه‌ای خود سوء‌استفاده کرد.



مدیر کل هنرهای نمایشی تصریح کرد: فردی بدون مجوز اقدام به عکس‌سازی از زوایای مختلف به جای عکس‌برداری کرده است و این مطالب را روی سایتی که باید مدافع فرهنگ کشور باشد منتشر می‌کند. عده‌ای این مطالب کذب را به عنوان سند ابتذال تئاتر ایران مطرح می‌کنند و به جای اینکه مسئولان را به جستجو و تحقیق راغب کنند وادار به موضع‌گیری و واکنش می‌کنند و باعث دل‌نگرانی و تشویش بسیاری از مردم مؤمن و مسئولین دلسوز کشور می‌شوند.



مسافر‌آستانه با اشاره به دل‌نگرانی‌های ایجاد شده بر اساس این خبر دروغین و مشوش شدن اذهان عمومی گفت: شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی برای احترام گذاشتن به نگرانی‌های ایجاد شده فعلا اجرای نمایش "هدا گابلر" را متوقف کرده تا بررسی‌های لازم را در خصوص این رخداد انجام دهد و نتایج آن را اعلام کند.