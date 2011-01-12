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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۶

مدیرکل‌ هنرهای نمایشی:

نباید مطالب کذب را سند ابتذال تئاتر ایران کرد

نباید مطالب کذب را سند ابتذال تئاتر ایران کرد

حسین مسافر آستانه در پی حواشی ایجاد شده درباره نمایش "هدا گابلر" با اشاره به شکل اجرا و محتوای درست و مناسب این نمایش تصریح کرد نباید عده‌ای با سوء ‌استفاده و عکس‌سازی مطالب کذب را به عنوان سند ابتذال تئاتر ایران مطرح کنند.

مسافر آستانه درباره شرایط ایجاد شده برای اجرای نمایش "هدا گابلر" به کارگردانی وحید رهبانی و ایجاد حواشی برای آن به خبرنگار مهر گفت: نمایش "هدا گابلر" هم مثل بسیاری از تئاتر‌های دیگر توسط شورای نظارت و ارزشیابی مرکز در چند مرحله مورد بازبینی قرار گرفت و تغییرات مورد نیاز در آن داده شد. در نهایت اجرای صحنه‌ای نمایش که من هم از تماشاگرانش بودم از نظر شکل و محتوا منتقد فساد غرب است.

مدیر کل هنرهای نمایشی افزود: نمایش "هدا گابلر" در محتوا و از نظر عقاید فرهنگی در راستای اعتقادات فرهنگی ما است و به نقد فساد غربی می‌پردازد. در شکل اجرا هم این نمایش با خلاقیت و کارگردانی خوبی اجرا شده است.

وی یادآور شد: در برطرف کردن موارد مد نظر شورای نظارت و ارزشیابی گروه نمایش "هدا گابلر" همکاری لازم را داشته‌اند و شورای نظارت هم بعد از صدور مجوز اجرا نظارت خود را بر نمایش داشته است. یعنی به لحاظ قانونی شورای نظارت و ارزشیابی کار خود را به درستی انجام داده و خروجی نمایش هم روی صحنه قابل قبول و خوب بوده است.

مسافرآستانه با اشاره به اجرای اول نمایش "هدا گابلر" برای اصحاب رسانه گفت: اجرای اولیه این نمایش بدون تصحیح انجام شده ویژه اصحاب رسانه که محرم تولیدات نمایشی و اهالی تئاتر هستند اجرا شد، ولی یک نفر از حرمت این اجرا و رسالت رسانه‌ای خود سوء‌استفاده کرد.

مدیر کل هنرهای نمایشی تصریح کرد: فردی بدون مجوز اقدام به عکس‌سازی از زوایای مختلف به جای عکس‌برداری کرده است و این مطالب را روی سایتی که باید مدافع فرهنگ کشور باشد منتشر می‌کند. عده‌ای این مطالب کذب را به عنوان سند ابتذال تئاتر ایران مطرح می‌کنند و به جای اینکه مسئولان را به جستجو و تحقیق راغب کنند وادار به موضع‌گیری و واکنش می‌کنند و باعث دل‌نگرانی و تشویش بسیاری از مردم مؤمن و مسئولین دلسوز کشور می‌شوند.

مسافر‌آستانه با اشاره به دل‌نگرانی‌های ایجاد شده بر اساس این خبر دروغین و مشوش شدن اذهان عمومی گفت: شورای نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی برای احترام گذاشتن به نگرانی‌های ایجاد شده فعلا اجرای نمایش "هدا گابلر" را متوقف کرده تا بررسی‌های لازم را در خصوص این رخداد انجام دهد و نتایج آن را اعلام کند.

کد مطلب 1230725

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