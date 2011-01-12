طرح "پیشگیری از معلولیتهای ناشی از انفجار مین" در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی ایلام ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: در این طرح آموزشهای برخورد با سلاحهای جنگی و مین به شرکت کنندگان شامل دانش آموزان، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، دامداران و کشاورزان ارائه می شود.

فاطمه ملکی ادامه داد: بر اساس انعقاد قرارداد با آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی و همچنین موسسات مردم نهادپیش بینی می شود حدود 40 هزار نفر زیر پوشش این آموزشها قرار گیرند.

وی اضافه کرد: این طرح در شهرستانهای مرزی مهران، دهلران، ملکشاهی و بخش چوار اجرا خواهد شد.

در مراسم افتتاح این طرح جمعی از مسئولان محلی شهرستان مهران حضور داشتند.