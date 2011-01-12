80 میلیارد تومان اعتبار به راه اندازی خط آهن مشهد - چابهار اختصاص یافت

محمود صلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مشهد شهری با ظرفیتهای منحصر به فرد است که با توجه به مضجع شریف امام رضا (ع) سالانه شاهد تردد بیش از 25 میلیون زائر است.

وی تامین زیرساختهای مورد نیاز در مشهد را از جمله اولویتها دانست و افزود: توسعه حمل و نقل جاده ای، ریلی، هوایی از جمله زیرساختهای مورد نیاز مشهد است که در این راستا برنامه ریزی لازم انجام شده است.

صلاحی عنوان کرد: اختصاص ردیف اعتباری 80 میلیارد تومانی جهت راه اندازی خط آهن مشهد - چابهار برای امسال و تخصیص بیش از 200 میلیارد تومان برای سال آینده و آغاز عملیات برقی کردن قطار فعلی مشهد از جمله این اقدامات زیر بنایی است.

وی یادآور شد: اختصاص 200 میلیارد تومان اعتبار از طریق فاینانس برای آغاز مطالعات راه اندازی قطار پر سرعت 300 کیلومتری مشهد از دیگر اقداماتی است که در جهت تامین زیرساخت های تسهیل در تردد زائران در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی افزود: 35 کیلومتر از آزادراه حرم تا حرم که حدود دو ماه گذشته با حضور رئیس جمهور کلنگ احداث آن به زمین خورد نیز آماده آسفالت شده است.

وی افزود: مشهد در چشم انداز 1404 پذیرای 40 میلیون زائر خواهد بود به همین جهت باید از تمامی ظرفیتهای آن در جهت ایجاد رفاه و آسایش زائران استفاده شود.