حفظ نظام بزرگترین معروف و آسیب به آن بزرگترین منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش توسعه فرهنگ تذکر لسانی در تالار معلم تبریز، وجود آیات صریح قرآن کریم در مورد امر به معروف و نهی از منکر را مهمترین دلیل برای تشکیل وزارت امر به معروف عنوان و بر فرمایش امام خمینی(ره) در این مورد نیز تاکید کرد.

آیت الله خاتمی افزود: دلتمردان تابلوی نظام جمهوری اسلامی هستند و می بایست با اعمال خود بر تقویت نظام اسلامی بیافزایند همانگونه که شهید بهشتی اذعان داشتند مهمترین عامل سقوط رژیم شاهنشاهی فساد اداری بود.

عضو مجلس خبرگان صدا و سیما را مکلف به تهیه فیلم های کوتاه و بلند در توسعه معروف دانست و تصریح کرد: رسانه ملی همانگونه که با زیبایی در حوادث مختلف از جمله فتنه 88 و یا زلزله بم توانست نقش موثری ایفا کند می بایست با همان زیبایی بسیج شوند و در مورد امر به معروف و نهی از منکر اقدام کنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود آذربایجان را مهد غیرت و دیانت ایران خواند و گفت: آذربایجان از امتحانات خود سربلند بیرون آمده است.

وی مسئله کشف حجاب در کشور آذربایجان را دسیسه ای از طرف اسرائیل خواند و گفت: جمهوری آذربایجان پس از جمهوری اسلامی ایران بزرگترین کشور شیعی جهان است و دولت آن باید این مطلب را بفهمد و زیر بار چنین دسیسه هایی نرود و مردم را در این امر مهم همراهی کند.

گفتنی است همایش توسعه فرهنگ تذکر لسانی روز دوشنبه 22 بهمن ماه در تالار معلم تبریز با حضور ائمه جمعه، فرمانداران و مسئولان استانی برگزار شد.