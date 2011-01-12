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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

صابری:

نشاط معنوی و اجتماعی برنامه های دهه فجر امسال برجسته تر می شود

نشاط معنوی و اجتماعی برنامه های دهه فجر امسال برجسته تر می شود

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: در برنامه های تدارک دیده شده در ایام مبارک دهه فجر باید نشاط و جنبه های معنوی در مراسم برجسته تر و پر رنگ تر شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین سیروس صابری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی دهه مبارک فجر که در استانداری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به تقارن آغاز دهه مبارک فجر با روز های پایانی ماه صفر و ایام شهادت امام رضا (ع) و پیامبر(ص) لذا باید فضای معنوی در مراسم ویژه سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حاکم باشد و به نشاط معنوی توجه بیشتری شود.
 
وی افزود: از دیگر ویژگی های دهه مبارک فجر امسال همزمانی آن با ماه ربیع الاول است که می توان از این فرصت استفاده کرد و در راستای افزایش نشاط اجتماعی جامعه گام برداشت.
 
صابری همچنین در این جلسه حضور مسئولان را در جمع خانواده های شهدا خواستار شد و تصریح کرد: لازم است مسئولان در این ایام با حضور در جمع خانواده های معظم شهدا یاد و خاطره رشادت های آنان را در به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی زنده نگه دارند.
 
وی در این جلسه بر زیبا سازی معابر شهری متناسب با ایام دهه مبارک فجر هم تاکید کرد.
کد مطلب 1230735

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