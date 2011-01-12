در مورد نمایش هدا گابلر اغراق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دهه فجر اظهار داشت: 5 جشنواره، فیلم فجر، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و تئاتر را در دهه فجر برگزار خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه هفته آینده جلسه ای درباره همایش اساتید زبان فارسی برگزار خواهیم کرد گفت: در این همایش 200 نفر از اساتید خارج از کشور حضور خواهند یافت.

حسینی هدف از برگزاری چنین همایشی را گسترش زبان فارسی در دنیا عنوان کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اکران فیلم در شهرستانها همزمان با جشنواره فیلم فجر نیز گفت: همزمان با جشنواره فیلم فجر در شهرستانها نیز اکران فیلم خواهیم داشت و بودجه هایی را نیز به این منظور اختصاص داده ایم.

وی در مورد ترکیب شورای عالی سینما نیز گفت: ما مخالف افزایش تعداد اعضا در شورای عالی سینما نیستیم و اگر دولت این افزایش تعداد را تصویب کند حرفی نداریم.

اجرای عمومی نمایش هدا گابلر از چهارشنبه شب متوقف شده است.