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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۹

حسینی در جمع خبرنگاران:

در مورد نمایش هدا گابلر اغراق شده است

در مورد نمایش هدا گابلر اغراق شده است

وزیر ارشاد در خصوص غیر اخلاقی بودن نمایش "هدا گابلر" که در تئاتر شهر در حال اجرا است گفت: ما پیگیری کردیم آن طور که گفتند نیست بلکه در این مسئله اغراق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای دهه فجر اظهار داشت: 5 جشنواره، فیلم فجر، موسیقی، هنرهای تجسمی، شعر و تئاتر را در دهه فجر برگزار خواهیم کرد.

وی با اعلام اینکه هفته آینده جلسه ای درباره همایش اساتید زبان فارسی برگزار خواهیم کرد گفت: در این همایش 200 نفر از اساتید خارج از کشور حضور خواهند یافت.

حسینی هدف از برگزاری چنین همایشی را گسترش زبان فارسی در دنیا عنوان کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص اکران فیلم در شهرستانها همزمان با جشنواره فیلم فجر نیز گفت: همزمان با جشنواره فیلم فجر در شهرستانها نیز اکران فیلم خواهیم داشت و بودجه هایی را نیز به این منظور اختصاص داده ایم.

وی در مورد ترکیب شورای عالی سینما نیز گفت: ما مخالف افزایش تعداد اعضا در شورای عالی سینما نیستیم و اگر دولت این افزایش تعداد را تصویب کند حرفی نداریم.

اجرای عمومی نمایش هدا گابلر از چهارشنبه شب متوقف شده است. 

کد مطلب 1230736

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