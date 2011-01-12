به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملل، بومبینی یکی از اماکن زیارتی بودائیان است که در سال 1997 به فهرست میراث جهانی یونسکو اضافه شد.

این پروژه که از سوی دولت ژاپن سرمایه‌گذاری شده و با همکاری دفتر یونسکو در پایتخت نپال انجام می‌شود قصد دارد به شناسایی لایه‌های باستان‌شناسی غیرقابل مشاهده در زیر سطح بپردازد تا جاگیری تسهیلات زیارتی بدون تخریب منابع باستان شناختی ارزشمند صورت گیرد.

اکسل پلیت رئیس دفتر یونسکو در کاتماندو پایتخت نپال گفت: یونسکو از اجرای این ابتکار عمل و پروژه میان‌رشته‌ای که کارشناسان داخلی و بین‌المللی را برای تقویت و حفظ میراث جهانی در لومبینی به نفع بشریت بسیج کرده، استقبال می‌کند.

تیم باستان‌شناسان از جمله کارشناسان اداره باستان‌شناسی نپال و تراست توسعه لومبینی با ریاست رابین گونینگهام کارشناس باستان‌شناسی یونسکو و استاد باستان‌شناسی دانشگاه دورهام این کار را آغاز کرده‌اند.

براساس اظهارات رابین کونینگهام، این پروژه ارائه‌کننده فرصت منحصر به فردی برای بررسی برخی از مراحله توسعه یکی از بزرگتین سنتهای دینی جهان است و ارائه کننده شواهد علمی جدیدی دررابطه با تاریخ تولد بودا است.

سیذارتا گوتاما که بعدها به بودا شهرت یافت در سال 623 پیش از میلاد در باغهای لومبینی متولد شد. آشوکا امپراتور هندوستان در این محل یک زیارتگاه بنا کرد و ستون یادبودی در آن بنا کرد.

این ابتکار عمل سه‌ساله بخشی از پروژه تقویت حفاظت و مدیریت لومبینی، محل تولد بودا" است که از سال گذشته برای توجه به مشکلات و چالشهای پیش روی این محل ثبت شده در فهرست میراث جهانی اجرا شد.

این پروژه که بودجه آن از سوی ژاپن تأمین می‌شود بر حفظ و مرمت ستون آشوکا، ستون سنگی که تاریخ تولد بودا روی آن حک شده متمرکز خواهد شد.