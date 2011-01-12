دو میلیارد تومان جهت بهسازی روستاهای زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در جلسه مهاجرت معکوس بیان کرد: با توجه تاکیدات رئیس جمهور باید کلیه طرحهای هادی طی دو سال تهیه و اجرا شود و در استان هیچگونه مشکلی از نظر تامین اعتبار در این زمینه وجود ندارد و بنیاد مسکن به عنوان متولی این کار باید هر چه سریعتر این طرح را انجام دهد.

رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: در دور سفر سوم هیئت دولت به فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز 264 روستای بالای 50 خانوار تمام در راستای جذب روستاییان و مهاجرت معکوس مصوب شد که با زمان بندی صورت گرفته این امر اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح هادی اولویت اصلی در این روستاهاست، اظهار داشت: باید کار کارشناسی در تمامی راهکار ها و برنامه ها صورت گرفته و با زمان بندی مشخص اجرایی شود.

استاندار زنجان با تاکید بر لزوم برنامه ریزی مناسب جهت اشتغال روستاییان گفت: اشتغال و مسکن دو محور اصلی در انجام مهاجرت معکوس است.

رئوفی نژاد با اشاره به روستاهای محروم گفت: این روستاها باید شناسایی و جابه جا شوند چرا که احداث و بهسازی در این روستاها بیهوده است.

وی با بیان اینکه مسکن این روستاها هیچگونه استحکام و مقاومتی ندارد، افزود: هر چه سریعتر باید زمین مناسبی جهت جابجایی ساکنان این روستاها تعیین شود تا اینها نیز بتوانند از تسهیلات، امکانات و حق و حقوقی که روستاییان دیگر بهره می برند استفاده کنند.

استاندار زنجان خاطرنشان کرد: آسفالت روستاهای بالای 50 خانوار در اولویت قرار دارد و روستاهای جدید هم بهسازی می شوند همچنین به کسانی هم که قصد مهاجرت به روستاها را دارند وام و مسکن داده می شود.