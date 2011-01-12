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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۳۷

262 واحد صنعتی در شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز فعالیت می کند

262 واحد صنعتی در شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز فعالیت می کند

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان شرقی گفت: 262 واحد صنعتی در شهرک صنعتی شهید رجایی فعالیت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی مسافری پس از بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی شهید رجایی در نشست مشترک با مدیران واحدهای صنعتی این شهرک گفت: از 262 واحد صنعتی در این شهرک 156 واحد در شاخه فلزی، 47 واحد در شاخه شیمیایی، 20 واحد در شاخه نساجی، 20 واحد در شاخه برق و الکترونیک و بقیه نیز به صورت متفرقه به فعالیت صنعتی مشغول هستند.

وی ادامه داد: ویژگی خاصی که شهرک صنعتی شهید رجایی از آن برخوردار است وجود افراد خلاق و نو آوری است که با عشق به وطن به تولید مشغول می باشند.

مسافری افزود: شهرک صنعتی شهید رجایی از اولین شهرکهای صنعتی در کشور و استان می باشد و در طول انقلاب اسلامی توانسته است در توسعه صنعت اسین استان کار های مهمی انجام دهد.

وی در ادامه با بیان اینکه در دولت نهم و دهم گام های اساسی در جهت ارتقای صنعت برداشته شده است، گفت: رشد توسعه در استان بسیار خوب است و این از نکات قوت ما می باشد.

مسافری همچنین افزود: شش میلیارد دلار با تضمین نوسانات قیمت از صندوق توسعه ملی در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار داده شده است و ما سهم خوبی از این رقم به دست خواهیم آورد.

کد مطلب 1230747

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