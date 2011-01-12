سپاه پاسداران 270 کیلومتر راه روستایی در خراسان شمالی می سازد

ابوالفضل باقرنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده مقرر شده قرارگاه خاتم الانبیاء ظرف مدت سه سال این 270 کیلومتر را تحویل راه وترابری خراسان شمالی دهد.



وی با بیان اینکه خراسان شمالی به لحاظ میانگین راه روستایی 10 درصد از راههای آسفالته روستایی عقب تر است، بیان داشت: میانگین راه روستایی آسفالته این استان هم اکنون 47 درصد است.

باقرنیا با اشاره به اعتبارات راه روستایی در سال جاری افزود: از مجموع اعتبار راهسازی خراسان شمالی امسال بالغ بر 190 میلیارد ریال برای ساخت150 کیلومتر راه جدید روستایی اختصاص یافته است.



وی با اشاره به اینکه هم اکنون در سطح استان خراسان شمالی 200 پروژه راهسازی با استفاده از اعتبارات ملی و استانی در حال اجراست، گفت: امسال 800 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های راهسازی به همین منظور به این استان اختصاص داده شده است.

13 درصد اعتبارات عمرانی خراسان شمالی در بخش راه سازی هزینه می شود

مدیر کل راه و ترابری خراسان شمالی یادآور شد: امسال اعتبارات استانی برای پروژه های راهسازی درا ین استان 171میلیارد و 344 میلیون ریال است که 13 درصد اعتبارات عمرانی را به خود اختصاص داده است.



باقرنیا میزان اعتبار عمرانی ملی استانی شده و ملی برای اجرای طرحهای راهسازی استان را در سال جاری حدود 630 میلیارد ریال اعلام و خاطر نشان کرد:237 میلیارد ریال از این میزان مربوط به اعتبار ملی است که نحوه اجرای هزینه کرد آن به استان واگذار شده است.



این مسئول همچنین از اختصاص 390 میلیارد ریال اعتبار برای اجرای سه طرح بزرگ وزارت راه و ترابری در امر راه آهن، فرودگاه و راهسازی در سال جاری خبر داد.



وی این طرحها را شامل اجرای راه آهن جوین - اسفراین - بجنورد، طرح توسعه فرودگاه بجنورد و قطعه اول و دوم بزرگراه بجنورد - جنگل گلستان اعلام کرد.



باقرنیا در مورد راه آهن جوین - اسفراین - بجنورد گفت: امسال وزارت راه و ترابری برای شروع این قطعه 72 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده که به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

هزار میلیارد ریال برای تکمیل راه آهن جوین - اسفراین - بجنور نیاز است



وی طول مسافت این محور را 100 کیلومتر اعلام کرد که برای تکمیل آن حدود یک هزار میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.



باقرنیا اظهار داشت: قطعه اول محور بجنورد - جنگل گلستان در حد فاصل بجنورد - آشخانه در دست اجراست و حدود 10 کیلومتر از این محور تا قبل از پایان امسال زیر بار ترافیکی قرار می گیرد.



مدیرکل راه و ترابری خراسان شمالی اضافه کرد: قطعه دوم محور بجنورد - جنگل گلستان در سفر سوم رئیس جمهور به خراسان شمالی اجرایی شده و قرار است در دهه فجر امسال از طریق روزنامه به مناقصه گذاشته شود.