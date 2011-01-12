انفجار بمب در کابل 3 کشته و 26 زخمی به جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، مقامات پلیس افغانستان می گویند هدف این بمب گذاری وعملیات، اتوبوس حامل کارمندان دولتی بوده است.



"زمری بشری" سخنگوی وزارت کشور افغانستان نیز در این باره می گوید: این رویداد در جاده "دارالامان" شهر کابل رخ داد که منجر به کشته شدن 3 نفر و زخمی شدن 26 نفر دیگر شده است.



بنا به گفته پلیس، حمله کننده انتحاری مواد منفجره همراه خود را در نزدیک یک اتوبوس کارمندان دولت منفجر کرد.



مجروحان این حادثه به بیمارستانی در نزدیک محل حادثه انتقال داده شده اند.



بر اساس این گزارش، گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را برعهده گرفته است.



حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان به شدت این اقدام تروریستی را محکوم کرده است.



این حمله که پس از خروج جو بایدن معاون اول رئیس جمهوری آمریکا از افغانستان رخ داده است؛ نخستین حمله انتحاری در پایتخت افغانستان در سال 2011 است که منجر به کشته شده شماری از مردم بی دفاع می شود.