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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۱

رسانه ها شیوه مقابله باجنگ نرم دشمن را فراگیرند

رسانه ها شیوه مقابله باجنگ نرم دشمن را فراگیرند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول معاونت روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی گفت: باتوجه به تشدید دشمن در جنگ نرم علیه انقلاب اسلامی، رسانه ها باید برای شکست و ناکامی بیگانگان ساز و کارهای مقابله با این جنگ را به خوبی فرابگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سرهنگ پاسدار اسماعیل غلامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افتخاری سپاه ناحیه اراک گفت: دشمن در جریان فتنه و هتک حرمت عاشورا به خوبی از ظرفیتهای رسانه ای برای ضربه به انقلاب اسلامی و مبانی اعتقادی و دینی مردم استفاده کرد که در مقابل آن رسانه های داخلی ملت را برای خلق حماسه بزرگ نهم دی آماده کردند.

وی افزود: دشمن در جنگ نرم با بهره مندی و برخورداری از رسانه های استکباری قصد دارد ذائقه دینی و اعتقادی مردم ایران اسلامی را دستخوش تغییرات بنیادین قرار دهد که باید رسانه های داخلی مراقب حرکت های مذبوحانه و شوم دشمنان در عرصه رسانه باشند.

وی گفت: خبرنگاران افتخاری بسیج با فراگیری آموزش های لازم باید حضور خود را در عرصه های رسانه های جمعی پررنگ تر کرده و با ایجاد وبلاگ ، همکاری با نشریه های و خبرگزاری فعال در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج رسالت خود را در دفاع از مرزهای اندیشه و اعتقادات اسلامی به خوبی انجام دهند.

کد مطلب 1230756

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