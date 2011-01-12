رسانه ها شیوه مقابله باجنگ نرم دشمن را فراگیرند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سرهنگ پاسدار اسماعیل غلامی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افتخاری سپاه ناحیه اراک گفت: دشمن در جریان فتنه و هتک حرمت عاشورا به خوبی از ظرفیتهای رسانه ای برای ضربه به انقلاب اسلامی و مبانی اعتقادی و دینی مردم استفاده کرد که در مقابل آن رسانه های داخلی ملت را برای خلق حماسه بزرگ نهم دی آماده کردند.

وی افزود: دشمن در جنگ نرم با بهره مندی و برخورداری از رسانه های استکباری قصد دارد ذائقه دینی و اعتقادی مردم ایران اسلامی را دستخوش تغییرات بنیادین قرار دهد که باید رسانه های داخلی مراقب حرکت های مذبوحانه و شوم دشمنان در عرصه رسانه باشند.

وی گفت: خبرنگاران افتخاری بسیج با فراگیری آموزش های لازم باید حضور خود را در عرصه های رسانه های جمعی پررنگ تر کرده و با ایجاد وبلاگ ، همکاری با نشریه های و خبرگزاری فعال در بدنه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج رسالت خود را در دفاع از مرزهای اندیشه و اعتقادات اسلامی به خوبی انجام دهند.