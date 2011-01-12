دیدار آیت الله نمازی با رئیس مجلس/ ورزش بانوان اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالنبی نمازی در این دیدار بر ضرورت تهیه برنامه های اسلامی در بخش ورزش بانوان و جوانان و اهمیت نقش زنان در خانواده و ایجاد شرایط مناسب در جامعه برای پیاده کردن الگوهای اسلامی تاکید کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ترویج الگوهای اسلامی در ورزش بانوان را موجب رشد و ارتقای شاخصهای مختلف در حوزه ورزش دانست.
مهندس علی اصغر گرانمایه پور نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل نیز در این دیدار در مورد اهمیت فرودگاه قم و بهره گیری مردم کاشان از آن صحبت کرد.
حسینعلی حاجی فرماندار محترم کاشان نیز خواستار جانمایی مکان احداث فرودگاه قم در مسیر اتوبان کاشان – قم شد.
دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با بیان اینکه توجه به الگوهای اسلامی در ورزش بانوان را در مجلس پیگیری خواهد کرد اظهار داشت: در مورد جانمایی فرودگاه قم در مکان دیگر ملاحظات فنی زیادی دارد.
دیدار با ربانی و جعفری گیلانی
لازم به ذکر است حجت الاسلام سید حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام محمد جعفری گیلانی رئیس هیئت امنای این دفتر نیز با حضور در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی با وی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار که بدون حضور خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شد، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس هیئت امنای این دفتر گزارشی از مشکلات دفتر تبلیغات اسلامی را ارائه کردند و خواستار پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکلات شدند.
لاریجانی همچنین در دفتر خود با یونس عالی پور مدیرکل بازرگانی استان قم نیز دیدار و گفتگو کرد.
همچنین قرار است بعدازظهر چهارشنبه تعدادی از اعضای شورای اسلامی تفرش با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کنند.
بحث الحاق شهرهای تفرش، محلات و ساوه به قم از جمله دغدغه اصلی مردم و اعضای شورای اسلامی این شهرهاست.
گفتنی است حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از دیگر برنامه های دکتر لاریجانی در قم است که عصر امروز انجام میشود.
قم - خبرگزاری مهر: آیت الله عبدالنبی نمازی عضو مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر چهارشنبه با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در قم دیدار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالنبی نمازی در این دیدار بر ضرورت تهیه برنامه های اسلامی در بخش ورزش بانوان و جوانان و اهمیت نقش زنان در خانواده و ایجاد شرایط مناسب در جامعه برای پیاده کردن الگوهای اسلامی تاکید کرد.
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