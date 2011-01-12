دیدار آیت الله نمازی با رئیس مجلس/ ورزش بانوان اسلامی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله عبدالنبی نمازی در این دیدار بر ضرورت تهیه برنامه های اسلامی در بخش ورزش بانوان و جوانان و اهمیت نقش زنان در خانواده و ایجاد شرایط مناسب در جامعه برای پیاده کردن الگوهای اسلامی تاکید کرد.



عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین ترویج الگوهای اسلامی در ورزش بانوان را موجب رشد و ارتقای شاخصهای مختلف در حوزه ورزش دانست.



مهندس علی اصغر گرانمایه پور نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل نیز در این دیدار در مورد اهمیت فرودگاه قم و بهره گیری مردم کاشان از آن صحبت کرد.



حسینعلی حاجی فرماندار محترم کاشان نیز خواستار جانمایی مکان احداث فرودگاه قم در مسیر اتوبان کاشان – قم شد.



دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در این دیدار با بیان اینکه توجه به الگوهای اسلامی در ورزش بانوان را در مجلس پیگیری خواهد کرد اظهار داشت: در مورد جانمایی فرودگاه قم در مکان دیگر ملاحظات فنی زیادی دارد.



دیدار با ربانی و جعفری گیلانی



لازم به ذکر است حجت الاسلام سید حسن ربانی رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و حجت الاسلام محمد جعفری گیلانی رئیس هیئت امنای این دفتر نیز با حضور در دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی با وی دیدار و گفتگو کردند.



در این دیدار که بدون حضور خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شد، رئیس دفتر تبلیغات اسلامی و رئیس هیئت امنای این دفتر گزارشی از مشکلات دفتر تبلیغات اسلامی را ارائه کردند و خواستار پیگیری رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکلات شدند.



لاریجانی همچنین در دفتر خود با یونس عالی پور مدیرکل بازرگانی استان قم نیز دیدار و گفتگو کرد.



همچنین قرار است بعدازظهر چهارشنبه تعدادی از اعضای شورای اسلامی تفرش با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کنند.



بحث الحاق شهرهای تفرش، محلات و ساوه به قم از جمله دغدغه اصلی مردم و اعضای شورای اسلامی این شهرهاست.



گفتنی است حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از دیگر برنامه های دکتر لاریجانی در قم است که عصر امروز انجام می‌شود.

