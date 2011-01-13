درددلهای سازنده فیلم دینی/ برگزاری جشنواره طلاب هنرمند

انتقاد از کم توجهی به آثار دینی



یکی از فیلمهایی که این روزها روی پرده سینماها قرار دارد عصر روز دهم است، این فیلم از مضمونی دینی برخودار و در کربلا ساخته شده است .

این فیلم اما با استقبال شایسته مخاطبان مواجه نشده بطوریکه حتی اکران آن در قم نیز به گفته مجتبی راعی کارگردان فیلم تنها 950 مخاطب داشته است .

وی با اشاره به اینکه بحث مالی در این فیلم مطرح نیست و فقط دیده شدن اثر در کشور بسیار مهم است، گفت: اگر این مدل فیلمسازی در کشور راکد شود، تا زمان طولانی نخواهیم توانست ادامه فعالیت دهیم بنابراین فعالیت و زحمات ما به دیده شدن اثر است و فروش و بحث مالی فیلم مطرح نیست.

برگزاری جشنواره ای برای طلاب

حجت الاسلام هادی صادقی دبیر جشنواره "هنر آسمانی" گفت: هدف از برگزاری این جشنواره پیوند میان حوزه علمیه و هنرمندان است.



وی اهداف این جشنواره را ایجاد ارتباط بین طلاب و فضلای هنرمند با سایر هنرمندان، شناسایی و کشف استعدادهای هنری طلاب، گسترش فرهنگ دینی از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و سازماندهی نیروهای هنرمند حوزه برشمرد.



حجت‌الاسلام صادقی بخشهای این جشنواره را هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، ادبیات و پژوهش در هنر برشمرد.

این جشنواره اسفند ماه برگزار می شود.

ساخت سریال حضرت معصومه‌(س)

پس از ساخت سریالهایی در مورد زندگی و زمانه بزرگانی چون حضرت علی(ع)، امام رضا(ع) و امام حسن(ع)، صداوسیما درصدد ساخت سریال حضرت معصومه(س) است .

مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم در اینباره گفت: بدنبال این هستیم که در سفر سوم هیئت دولت این موضوع را مطرح کنیم تا در کنار مستندهایی که ساخته می‌شود سریال مناسبی برای هجرت حضرت معصومه (س) به قم تهیه شود.

محمدی نیا با اشاره به موقعیت ممتاز آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) گفت: امیدورایم با تولید و پخش این سریال، حضرت معصومه‌(س) را که محدثین، متکلمین و فلاسفه زیادی در جوار بارگاه ایشان مدفون هستند بیشتر به جامعه معرفی کنیم.

اصلاح قرآن نفیس ماندگار

انتشار و تبلیغ قرآن نفیس ماندگار طی روزهای گذشته به یکی از اخبار مهم حوزه دین بود چون در مورد ویژگیهای آن تردیدهایی مطرح شد.

وجود 40 غلط در این قرآن و نداشتن مجوز از اشکالات آن بود که در پی مذاکراتی بین ناشر قرآن، سازمان دارالقرآن الکریم و همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد غلطهای قرآن اصلاح و از سوی وزارت ارشاد برای آن مجوز صادر شود.