به گزارش اعزامی خبرنگار مهر به دوحه قطر، آندرانیک تیموریان پس از پایان تمرین صبح امروز تیم ملی کشورمان در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: دقایق ابتدایی مسابقه با عراق عملکرد خوبی نداشتیم و همین مسئله باعث شد دروازه ما باز شود. گل عراق استرس ما را بالاتر برد و در روند حرکتی و بازی نفرات تیم تاثیر منفی گذاشت.

وی ادامه داد: در یک موقعیت گل توانستیم دروازه عراق را باز کرده و به گل تساوی دست یابیم و در نیمه دوم دوم هم با روحیه بالاتر، بازی بهتری را ارائه کردیم تا در نهایت این بازی مهم را به سود خود به پایان برسانیم.

هافبک تیم ملی کشورمان خاطرنشان کرد: ساماندهی، بازی خوب و انگیزه بالای بازیکنان ما در نیمه دوم باعث شد که برابر عراق به پیروزی دست یافته و سه امتیاز آن مسابقه که بسیار مهم و ارزشمند است را از آن خود کنیم.

تیموریان در مورد دیدار ایران با کره شمالی هم تاکید کرد: آن دیدار هم برای ما سخت است اما در صورت پیروزی برابر کره‌شمالی صعودمان به مرحله بعدی قطعی شده و بازی سوم با امارات برای‌مان تشریفاتی خواهد شد.

خبرنگاری پرسید که "دوست دارید در مرحله بعدی با کره جنوبی بازی کنید یا استرالیا؟" که وی اظهار داشت: هر دو تیم خوب هستند اما ما برای اینکه به مراحل پایانی جام صعود کنیم باید در هر دیداری بدون توجه به نام حریفان به پیروزی دست یابیم.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان گفت: در دیدار با عراق از ناحیه پا دچار مصدومیت شدم اما مصدومیتم جدی نیست و می‌توانم برابر کره شمالی در صورت صلاحدید کادرفنی به میدان بروم.

دیدار تیم ملی کشورمان برابر کره شمالی در مرحله گروهی مسابقات جام ملت‌های آسیا ساعت 16:45 روز شنبه هفته آینده در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار خواد شد.