به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پنجعلی با بیان این مطلب افزود: تیم ملی با ارائه یک بازی هماهنگ و هجومی در بسیاری از دقایق مسابقه صاحب توپ و میدان بود بطوری که به اعتقاد من ما توانایی زدن بیش از دو گل را به عراقی‌ها داشتیم.

وی ادامه داد: با کسب این پیروزی شروع خوبی در جام ملت‌های آسیا داشتیم و قطعا در روزهای آینده با روحیه مناسب به مصاف کره شمالی و امارات خواهیم رفت.

مدافع پیشین تیم ملی تصریح کرد: ایران مستحق این پیروزی بود و به حق خود رسید هرچند که عراقی‌ها آمده بودند با به خشونت کشیدن بازی کار را در اختیار بگیرند اما وجود بازیکنانی مانند نکونام و نصرتی که آرامش خاصی به جریان بازی می دادند این اتفاق به ضرر خود عراقی‌ها شد و دیدیم که آنها با عصبانیت بازی را تا پایان دنبال کردند.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به دیدار این تیم مقابل عراق اضافه کرد: از قبل قابل پیش بینی بود که ایران سخت‌ترین مسابقه خود را مقابل این تیم خواهد داشت چرا که به لحاظ فنی عراقی‌ها نزدیک به سبک فوتبال ما بازی می کنند و از سوی دیگر بازی نخست همیشه استرس‌های خاص خود را برای تمامی تیم‌ها به همراه دارد.

وی با اشاره به وضعیت خط دفاع ایران در دیدار مقابل عراق افزود: در برخی از دقایق بازی دفاع ایران متزلزل ظاهر شد با این حال معتقدم که این تیم ایران کم اشتباه‌ترین تیم نسبت به سایر دیدارهایی که در چند ماه اخیر برگزار کرده است بود و من امیدوارم این روند در دیدارهای آینده نیز تداوم داشته باشد. البته نباید منکر عملکرد خوب سیدجلال حسینی و هادی عقیلی در بازی هوایی باشیم چرا که آنها در این سیستم دفاعی فوق العاده کار کردند.

پنجعلی در رابطه با تعویض‌های افشین قطبی تاکید کرد: نیمکت ایران از بازیکنان قدرتمندی برخوردار است و از این لحاظ تیم ایران به لحاظ فنی در مواقع لزوم به خوبی با تعویض‌هایی که انجام می دهد جریان بازی را به نفع خود تغییر می دهد. ما بعد از تعویض‌هایی که داشتیم حتی بهتر از دقایق نخست مسابقه بازی کردیم، بنابراین از این لحاظ تیم ایران برخلاف سایر تیم‌ها که اختلاف سطح کیفی بازیکنانشان زیاد است، تیم یکدست و منسجمی را در اختیار داریم.

وی افزود: به اعتقاد من حضور خلعتبری و انصاری فرد به عنوان بازیکن ثابت از ابتدای مسابقه می‌توانست به تیم بیشتر کمک کند و شاید گلهای بیشتری وارد دورازه عراق می شد با این حال افشین قطبی بهترین تیم را وارد زمین کرد و امیدوارم این روند در دیدارهای بعد هم تداوم داشته باشد.

کارشناس فوتبال کشورمان در رابطه با بازی مقابل کره شمالی گفت: ایران با این روحیه توانایی شکست تمامی تیم‌ها را خواهد داشت و ازهمین حالا باید امیدوار باشیم با پیروزی مقال کره شمالی به عنوان تیم نخست از گروه‌مان به دور بعدی مسابقات صعود کنیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی 2 بریک مقابل عراق صدرنشین جدول رده بندی گروه A مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا شد.