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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

رویدادهای کوفه بعد از مرگ یزد در "مختارنامه" روایت می‌شود

رویدادهای کوفه بعد از مرگ یزد در "مختارنامه" روایت می‌شود

در شانزدهمین قسمت مجموعه "مختارنامه" ماجرای فرار مختار از مکه روایت می‌شود و از سوی دیگر به شکلی موازی حوادث و رویدادهای کوفه بعد از مرگ یزید به تصویر ‌کشیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سریال تلویزیونی "مختارنامه" اعلام کرد جمعه 24 دی‌ماه مخاطبان این سریال تلویزیونی با چند اتفاق و رویداد مهم رو برو می‌شوند.
 
 
در قسمت‌های ابتدایی این قسمت از سریال، حوادث و رویدادهای مکه بعد از حمله بنی امیه به تصویر کشیده می‌شود و کم کم اختلاف‌های فکری و عقیدتی میان مختار و آل زبیر آشکار می‌شود، به گونه‌ای که مختار حاضر به پذیرش حکومت کوفه از سوی عبدالله بن زبیر نمی‌شود و در نهایت با فریب آل زبیر، مکه را به سمت کوفه ترک می‌کند. در قسمت شانزدهم ملاقات مهمی میان مختار و محمد بن حنفیه نیز رخ می‌دهد که سرنوشت قیام مختار را رقم می‌زند.
 
همچنین در کوفه نیز ابن حریث با سوء استفاده از شرایط پیش آمده و هرج و مرج حاکم در کوفه تصمیم می‌گیرد تا در مسجد خطبه خوانده و خود را حاکم شهر معرفی کنند، اما حضور عامر بن مسعود با بازی (عباس امیری) که از بزرگان کوفه است، فضا را تغییر می‌دهد. در طرف دیگر ماجرا نیز سلیمان صرد خزاعی با جمع کردن شیعیان به دور خود اولین حرکت‌های قیام توابین را پی‌ریزی می‌کند.
کد مطلب 1230763

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