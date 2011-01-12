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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۰

در 9 ماه گذشته؛

8300 شغل جدید در گرگان ایجاد شد

8300 شغل جدید در گرگان ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار مرکز گلستان از ایجاد هشت هزار و 337 شغل جدید در 9 ماه سالجاری در شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر چهارشنبه در ستاد اشتغال این شهرستان افزود: این میزان اشتغال ایجاد شده بیش از میزان تعهد است.

وی اظهار داشت: جوانان ما حق دارند مشاغل مناسبی داشته باشند و ما وظیفه داریم در جهت تحقق اشتغال تمام تلاشمان را بکار بگیریم.
 
گرزین عنوان کرد: در مجموع سهم ابلاغی یک ساله شهرستان شش هزار و 893 شغل بود که تاکنون هشت هزار و 337 شغل ایجاد شده است.
 
فرماندار گرگان افزود: روزی احساس راحتی می کنیم که اشتغال مولد ما جاذبه جویای کار فرا استانی داشته باشد و حتی یک نفر نیازمند به کار نداشته باشیم.
 
وی از استاندار گلستان به دلیل دستور ویژه برای اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران و جشن پایانی اشتغال فرزندان شهدا که قرار است دهه فجر در استان برگزار شود، قدردانی کرد.
 
شهرستان گرگان 405 هزار نفر جمعیت دارد.
کد مطلب 1230768

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