8300 شغل جدید در گرگان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین ظهر چهارشنبه در ستاد اشتغال این شهرستان افزود: این میزان اشتغال ایجاد شده بیش از میزان تعهد است.

وی اظهار داشت: جوانان ما حق دارند مشاغل مناسبی داشته باشند و ما وظیفه داریم در جهت تحقق اشتغال تمام تلاشمان را بکار بگیریم.

گرزین عنوان کرد: در مجموع سهم ابلاغی یک ساله شهرستان شش هزار و 893 شغل بود که تاکنون هشت هزار و 337 شغل ایجاد شده است.

فرماندار گرگان افزود: روزی احساس راحتی می کنیم که اشتغال مولد ما جاذبه جویای کار فرا استانی داشته باشد و حتی یک نفر نیازمند به کار نداشته باشیم.

وی از استاندار گلستان به دلیل دستور ویژه برای اشتغال فرزندان شهدا و ایثارگران و جشن پایانی اشتغال فرزندان شهدا که قرار است دهه فجر در استان برگزار شود، قدردانی کرد.

شهرستان گرگان 405 هزار نفر جمعیت دارد.