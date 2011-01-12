تمامی روستاهای بخش موسیان از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از مردم روستاهای پتک اعراب، نهر عنبر و بره بیچه در جریان وضعیت طرح های عمرانی بخش موسیان قرار گرفت.

عزتی در جمع مردم روستای روستای پتک اعراب بخش موسیان گفت :امسال اعتباری بالغ بر ۴۹۶ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و عمرانی استانی برای اجرای ۲۲ طرح در زمینه های عمرانی، اقتصادی،صنعتی و خدماتی هزینه می شود.

وی با اشاره به شروع عملیات گازرسانی به شهرستان دهلران گفت: با توجه به شروع طرح گازرسانی به شهرستان دهلران از خط ششم سراسری گاز از دزفول تمامی روستاهای بخش موسیان که در مسیر خط انتقال گاز قراردارند از نعمت گاز بهره مند می شوند.

عزتی ادامه داد: مردم شهرستان دهلران به ویژه کشاورزانی که اراضی کشاورزی آنان در مسیر خط انتقال گاز به این شهرستان قرار دارد همکاری لازم را با مسئولان این پروژه داشته باشند.

نماینده مردم آبدانان، دهلران و دره شهر از طرح گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان دره شهر خبر داد.

عزتی از طرح گازرسانی به شهرستان دره شهر گفت: طرح گازرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان دره شهر در دستور شرکت گاز قرار گرفته است.

عضو کمیسیون آب-کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی افزود: طرح گازرسانی به شهرک صنعتی دره شهر در دست مطالعه است و در مرحله دوم اجرای گازرسانی این شهرک هم از نعمت گاز برخوردار می شود.

نماینده استان در مجلس شورای اسلامی از اجرای طرح گازرسانی به بخش بدره در هفته جاری خبر داد و گفت: پیمانکاران این طرح انتخاب و برای اجرای آن 50 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.