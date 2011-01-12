عملیات "امید" ناتو در جنوب افغانستان ناامیدی به همراه داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر از هرات، در پی این رویداد، حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان هیئتی را به منظور تحقیق بیشتر به ولایت فرستاده است که نتیجه کار این هیئت ضرر و زیان های وارده را تایید می کند.

این هیئتی که به منظور ارزیابی خسارتهای ناشی از عملیات امید به ولایت قندهار سفر کرده بود، گزارش خود را به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقدیم کرد.

محمد صدیق عزیز، مشاور ریاست جمهوری افغانستان که ریاست این هیئت را برعهده داشت، ضمن ارائه نتایج گفت : در نتیجه عملیات نظامی امید که از مدتی بدین سو در فرمانداریهای ارغنداب، ژیری و پنجوایی ولایت قندهار جریان دارد، خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده است.



عزیز افزود : این عملیات زمانی آغاز شد که فصل جمع آوری محصولات کشاورزی مردم بود و از این ناحیه ضرر آن بالغ بر 100 میلیون دلار بر آنها وارد شده است.



مشاور ریاست جمهوری افغانستان گفت : نیروهای نظامی شماری از خانه ها و باغات را نیز به دلایل نامعلومی تخریب کردند که سبب آوارگی اهالی آن اماکن شده است.



وی همچنین اظهار داشت : تاکنون به آوارگان هیچ کمک قابل توجهی ارائه نشده و آنها در وضعیت دشواری به سر می برند.



مشاور ریاست جمهوری افغانستان افزود : در جریان "عملیات امید" شماری از مردم محل نیز از سوی نیروهای خارجی دستگیر شده بودند که در اثر پیگیری هیئت عزامی رئیس جمهوری تعداد زیای از آنان آزاد شدند.



محمد صدیق عزیز گفت : هیئت ریاست جمهوری در جریان سفر خود به سه فرمانداری یاد شده، از مردم آسیب دیده و آواره دلجویی به عمل آورد و در مقابل مردم نیز از هیئت اعزامی استقبال و با آنان همکاری کردند.



براساس اطلاعات دفتر ریاست جمهوری، هیئت اعزامی با اعلام اینکه در نتیجه عملیات "امید"، میدان و وسعت امنیت در ولایت قندهار وسیع تر شده بر نیاز فوری آوارگان و مردم آسیب دیده ناشی از این عملیات تاکید کرد.



اعضای هیئت اعزامی با بیان اینکه امنیت پس از عملیات امید در قندهار تقویت شده، اعلام کردند : تخریب اماکن متعلق به مردم و بی خانمان کردن آنها مشکلات بزرگی است که این عملیات ایجاد کرده است و حکومت هرچه سریعتر باید موضوع را با نیروهای ناتو در میان گذاشته در حل آن اقدام کند.



در این گزارش آمده است : هنوز مشخص نیست که چه کسانی باید پاسخگوی تخریب کشتزارها، خانه ها، باغات مردم در این ولایت باشند و هر وعده ای هم برای کمک به مردم داده شده باشد دراین میان هنوز روشن نیست که تا فیصله نهایی این مشکلات در ادارات دولتی افغانستان و نیروهای خارجی، آوارگان در فصل سرما چه وضیعتی خواهند داشت.