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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

رکن آبادی در گفتگو با مهر:

دخالت آمریکا تلاش عربستان و سوریه برای ثبات در لبنان را به شکست کشاند

دخالت آمریکا تلاش عربستان و سوریه برای ثبات در لبنان را به شکست کشاند

سفیر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعلام شکست طرح عربستان و سوریه برای ثبات در لبنان گفت: دخالت های امریکا باعث توقف تلاش های صورت گرفته برای برقراری ثبات و آرامش درلبنان شده است.

غضنفر رکن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امریکایی ها در پی این نبودند که لبنان آرامش و ثبات به خود ببیند و به همین دلیل تلاش ها و دخالت هایی کردند تا اقدامات جریان ها برای برقراری ثبات در این کشور به شکست انجامد.

سفیر ایران در لبنان تاکید کرد:امریکایی ها و اسرائیلی ها همیشه دنبال برهم زدن آرامش در منطقه هستند و از ابتدای مطرح شدن تلاش برای ثبات در لبنان قصد خرابکاری در این تلاش ها را داشتند و به نظر می رسد در این زمینه موفق هم شدند.

وی امریکایی ها را مسئول متوقف شدن تلاش های سوری و عربستانی برای برقراری ثبات در لبنان دانست و گفت: امریکایی ها در این زمینه هر تلاشی که لازم باشد صورت می دهند تا آرامش در منطقه حاکم نشود.

رکن آبادی با اشاره به اظهارات مقامات لبنانی عنوان کرد: همه لبنانی ها اذعان دارند فشار های امریکا باعث متوقف شدن این فرایند و روند شده است.

سفیر ایران افزود: مجموعه وزرای کابینه لبنان در دیدار رئیس جمهور خواستار تشکیل جلسه فوق العاده هیئت دولت شده اند و باید منتظر ماند و دید در نتیجه این جلسه چه تحولاتی صورت می گیرد. 

کد مطلب 1230777

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