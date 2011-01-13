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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۹:۳۴

نمایش "سال 6000" شجره از رادیو تهران پخش می‌شود

نمایش "سال 6000" شجره از رادیو تهران پخش می‌شود

نمایش رادیویی "سال 6000" به کارگردانی صدرالدین شجره به زودی از رادیو تهران روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "سال 6000" علمی و تخیلی است که مضمون اخلاقی و انسانی دارد و مهدی شهبازی آن را نوشته است. داستان این نمایش درباره کیومرث و خانواده‌اش است که ساکن سیاره‌ای در کهکهشان ایرانپاک هستند. او کره زمین را که سال‌هاست منجمد و خالی از سکنه مانده به عنوان هدیه تولد به دخترش آناهیتا می‌دهد و ...

در نمایش "سال 6000" توران مهرزاد، فریبا متخصص، مهدی طهماسبی، رضا عمرانی، نازنین مهیمنی، احمد گنجی، محمدرضا علی و فریبا طاهری بازی می‌کنند.

این نمایش به سردبیری مجید نظری‌نسب و تهیه‌کنندگی ماهداد توکلی برای پخش از رادیو تهران تهیه می‌شود.

کد مطلب 1230778

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