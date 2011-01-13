به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "سال 6000" علمی و تخیلی است که مضمون اخلاقی و انسانی دارد و مهدی شهبازی آن را نوشته است. داستان این نمایش درباره کیومرث و خانوادهاش است که ساکن سیارهای در کهکهشان ایرانپاک هستند. او کره زمین را که سالهاست منجمد و خالی از سکنه مانده به عنوان هدیه تولد به دخترش آناهیتا میدهد و ...
در نمایش "سال 6000" توران مهرزاد، فریبا متخصص، مهدی طهماسبی، رضا عمرانی، نازنین مهیمنی، احمد گنجی، محمدرضا علی و فریبا طاهری بازی میکنند.
این نمایش به سردبیری مجید نظرینسب و تهیهکنندگی ماهداد توکلی برای پخش از رادیو تهران تهیه میشود.
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