بازسازی بافت فرسوده رشت نیازمند تسهیلات صندوق توسعه ملی است

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال 100 میلیارد ریال از سوی وزارت مسکن و شهرسازی برای بازسازی بافت فرسوده رشت اختصاص یافته است.

وی همچنین به مشکل آب آشامیدنی رشت اشاره کرد و اظهار داشت: با ساخت سد شهربیجار معضل تامین آب آشامیدنی رشت و سایر شهرهای استان رفع خواهد شد.

نماینده مردم رشت با بیان اینکه روند عملیات ساخت سد شهربیجار به سرعت در حال انجام است، گفت: منابع مورد نیاز مالی در اختیارپیمانکار قرار گرفته و تمامی موانع حاشیه ای این پروژه نیز برطرف شده است.

وی تاکید کرد: با تکمیل ساخت این پروژه آب آشامیدنی و همچنین بخش وسیعی از اراضی کشاورزی استان نیز تامین خواهد شد.

کوچکی نژاد با اعلام اینکه "مزار میرزا کوچک خان جنگلی" در مظلومیت واقع شده است، افزود: در برنامه بودجه سال جاری یک ردیف تحت عنوان " بازسازی مزار میرزا " ایجاد شده است.

وی ابرازامیدواری کرد: در سال 1390 اعتبارات خوبی برای بازسازی مزار میرزا اختصاص یابد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به تشریح مشکلات دو رودخانه مهم اما آلوده رشت اشاره کرد و گفت: دو عامل یکی دفع زباله در بالا دست این رودخانه ها در منطقه سراوان است که شیرابه زباله ها به داخل آب سرازیر می شود و دیگری فاضلاب شهر رشت است.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم دولت موظف شده است در بحث جمع آوری زباله ها ازبین بردن آن به روش مدرن اقدام کند، افزود: با اتمام برنامه پنجم در شهرهای ساحلی و کلانشهرها بحث دفن زباله بصورت سنتی دیگرنخواهیم داشت.

کوچکی نژاد در ادامه ازاختصاص 148 میلیون دلار اعتباربرای رفع مشکل آب و فاضلاب شهررشت و انزلی از سوی بانک جهانی اشاره کرد و یادآورشد: با اجرای این طرح رودخانه های رشت و همچنین تالاب بین المللی انزلی از مشکلات فاضلاب نجات می یابند.