"ابر سرخ" در کرج به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرجٰٰ، نمایش آیینی ـ عرفانی «ابر سرخ» به کارگردانی آقایان احمدرضا عابدی و عباس یوسفی از روز چهارشنبه در کرج اجرا می‌شود.

علی کوچکی، کارشناس هنرهای نمایشی حوزه هنری استان البرز گفت: این نمایش به نویسندگی علیرضا خوش‌پیک و کارگردانی احمدرضا عابدی و عباس یوسفی از روز چهارشنبه 22 دی ماه به مدت سه شب در کرج به اجرا در می‌آید.

کوچکی ادامه داد: «ابر سرخ» داستان جوان ایرانی به نام رضا است که برای ادامه تحصیل به امریکا می‌رود. رضا در این سفر دچار مشکلات روحی شده و برای رهایی از آنها به دنبال مرید می‌گردد. او در این مسیر با آموزه‌های نهضت امام حسین(ع) بیشتر آشنا می‌شود.

این نمایش با همکاری استانداری البرز، حوزه هنری البرز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز و معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج از تاریخ 22 تا 24 دی ماه از ساعت 19 در تالار شهیدان نژاد فلاح به روی صحنه می‌رود و بازدید برای عموم علاقه‌مندان آزاد است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند با شماره 4473011-0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.

