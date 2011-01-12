رژیم صهیونیستی 163 موسسه خیریه بین المللی را در فهرست سیاه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، وزارت جنگ اسرائیل، فهرستی از موسسه های خیریه را که اقدام به کمک به گروه های مقاومت اسلامی می کنند، تهیه کرده و به موجب آن ارتباط با آنها را ممنوع اعلام کرده است.

در این فهرست، موسساتی از انگلیس و ولز به اضافه بانک ملی اسلامی غزه، جامعه آرام فلسطینی در سوئیس، صندوق اطمینان پاکستان، کمیته حمایت افغانستان (این موسسه توسط پنج فرد لیبیایی بنیانگذاری شده است)، بانک التقوا ( شعبه اصلی آن در باهاما بوده و شعبه هایی را در اروپا نیز دارد و گفته می شود با اخوان المسلمین مصر در ارتباط است)، سازمان IHH ترکیه و موسسه خیریه قطر که اخیرا قراردادی چند میلیون دلاری با باشگاه بارسلونا منعقد کرده، دیده می شوند.

بر همین اساس، رژیم صهیونیستی برخی از این موسسات خیریه را به رابطه با القاعده نیز متهم کرده است.