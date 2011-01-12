طرح هادی در 750 روستای زنجان اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد حاجی زاده ظهر چهارشنبه در جلسه مهاجرت معکوس افزود : از 15 آبان ماه اقدمات لازم در خصوص تحویل زمین در استان شروع شده که در 29 روستا و 156 هکتار زمین تملک زمین انجام گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از رویکردهای جدید سازمان توجه و در دستور کار قرار دادن طرح هادی است که در این راستا برای 303 روستا طرح اجرا و 547 روستای بالای 20 خانوار باقی مانده که اعتبار پیش بینی شده 164 میلیارد تومان طی برنامه 5 ساله است .

حاجی زاده با اشاره به اینکه قبل از دولت 9 ، در221 روستا طرح هادی مطالعه و در 73 روستا اجرا ، که با استقرار دولت 9و 10 در 303 روستا طرح مطالعه و در 31 روستا اجرایی شد که قبل دولت 9 هر سال 15 طرح مطالعه و 5 واحد روستایی اجرا که در دولت عدالت محور هر هر سال 51 روستا و 22 طرح اجرا می شد.

وی یاد آور شد : در دولت عدالت محور 340 درصد مطالعات طرح انجام گرفته و 440 طرح اجرا شده است .

رئیس بنیاد مسکن و شهرسازی گفت: هدف از اجرای طرح هادی ساماندهی روستاهای محروم و افزایش تمایل روستاییان به مهاجرت معومس است که در این راستا تمام زوایا و ایجاد هر گونه امکانات رفای و تفریحی و آموزشی در دستور کار قرار گرفته است.

حاجی زاده بیان کرد: 42 درصد از جمعیت استان در 917 روستا ساکن هستند.