اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مهسا پور رحمتی شمشیرباز تبریزی به دومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی شمشیربازی بانوان در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان دعوت شد.

این اردوهای به منظور آمادگی هر چه بیشتر ملی پوشان برای حضور در مسابقات آسیایی تایلند (اسفند ماه امسال) در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره تدارک دیده شده که از روز شنبه آینده در تهران به مدت پنج روز برگزار می‌شود.

در اسلحه فلوره الهه قهرمانی از آذربایجان غربی، سروناز مرتضوی و مطهره محسنی از تهران، نیلوفر بابادی از اصفهان، در اسلحه اپه شقایق رنجبری و بهاره غیاث آبادی از تهران، مهسا پور رحمتی از آذربایجان شرقی، سکینه نوری از آذربایجان غربی، لادن صحرایی از همدان، سونیا بی نظیر(اردبیل) و مائده علی بابایی(اصفهان) و در اسلحه سابر فائزه رفیعی و مونس رسولی(گیلان)، شیما میرایی، فرناز صفوی زاده و نجمه سازنچیان از یزد، پریماه برزگر راحتلو از البرز، محدثه طاهرخانی و کیانا باقر زاده از تهران اعضای تیم ملی رده های سنی بانوان را تشکیل می دهند.

یک طلا و یک برنز تکواندوآذربایجان شرقی در رقابتهای انتخابی تیم ملی

تیم تکواندو آذربایجان شرقی با یک طلا و یک برنز به کار خود در مسابقات تکواندوی آزاد کشوری و رقابتهای انتخابی تیم ملی پایان داد.

در روز دوم و پایانی رقابتها علیرضا تیموری تکواندو کار آذربایجان شرقی در وزن ششم با شکست دادن بهمن نظری از تهران به مدال طلا کور دست یافت تا به عنوان نفر نخست وزن ششم به دور بعدی رقابتهای انتخابی تیم ملی دعوت شود.

علیرضا تیموری تکواندو کار آذربایجان شرقی در بین 54 تکواندوکار به مدال طلا دست یافته بود.

در روز نخست رقابتها نیز مدال برنز وزن سوم مسابقات تکواندوی آزاد کشوری به اکبر قهرمانی تکواندو کار آذربایجان شرقی رسید.

اکبر قهرمانی تکواندو کار آذربایجان شرقی در بین 82 تکواندوکار در روز نخست رقابتها به همراه سید هوتن شهیدی از البرز به صورت مشترک برنز گرفت و در این وزن رضا نادریان از اصفهان و ایمان چراغی از مازندران اول و دوم شدند.

نفرات برتر مسابقات تکواندوی آزاد قهرمانی کشور که حکم انتخابی تیم ملی را دارد در اوزان فرد مشخص شدند.

در رقابت های اوزان فرد تکواندوی آزاد کشوری 219 تکواندوکار از 26 استان شرکت دارند.

کادر فنی تیم ملی شامل رضا مهماندوست، بیژن مقانلو و مجید افلاکی نیز این مسابقات را از نزدیک نظاره گر بودند و در پایان نفرات اول و دوم به مرحله سوم مسابقات انتخابی راه یافتند.

در اوزان زوج 226 تکواندوکار از 26 استان کشور شرکت داشتند.

راهیابی تکواندوکاران آذربایجانی به مرحله سوم انتخابی مسابقات تیم ملی

مرحله سوم مسابقه انتخابی تیم ملی تکواندو در حالی برگزاری می شود که از میان ملی پوشان فرزاد عبداللهی و رضا نادریان تکواندوکار آذربایجان شرقی به این مرحله راه یافتند.

فرزاد عبداللهی به رغم کسب مدال برنز بازی های آسیایی به صلاحدید کادر فنی باید از مرحله سوم یعنی یک دور بیشتر از سایر ملی پوشان مبارزه کند، به همین دلیل سوم بهمن ماه به روی شیاپچانگ می رود.

نادریان نیز که باید از مسابقات آزاد کشوری کار خود را آغاز می کرد توانست در وزن سوم این رقابت ها عنوان نخست را از آن خود کند.

در این مسابقات دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز مسابقات نوجوانان جهان در مکزیک، قهرمانی نوجوانان آسیا در کیش، غرب آسیا در عربستان، المپیک دانشجویان جهان در اسپانیا، المپیک نوجوانان در سنگاپور، دانشجویان آسیا در امارات، المپیک هنرهای رزمی در چین و نفراتی که در مکزیک سهمیه المپیک نوجوانان را کسب کردند به همراه نفراتی که مدال‌های طلا، نقره و برنز تورنمنت‌های جام فجر، ‌آیندهوون هلند، بلژیک، فرانسه، اتریش، آزاد کره جنوبی، منچستر انگلیس،‌ اردن، آذربایجان و کرواسی در سال‌جاری را کسب کرده اند، شرکت خواهند داشت.

نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی ایران به همراه نفرات اول و دوم رقابت های آزاد کشوری و 12 نفری که با نظر کادر فنی انتخاب شده اند به همراه نفرات اول تا پانزدهم لیگ برتر، تکواندوکاران اول تا دهم لیگ‌های نقش جهان، لیگ برتر آینده سازان از دیگر شرکت کنندگان در این میدان هستند.

با توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان به نظر می رسد در این مرحله نیز از هوگوی معمولی استفاده شود.

آغاز رقابت های تیم کبدی بانوان آذربایجان شرقی از هفتم بهمن

تیم کبدی بانوان آذربایجان شرقی از هفتم بهمن در لیگ برتر کبدی بانوان در رده سنی بزرگسالان به مصاف 9 تیم دیگر گروه می رود.

این مسابقات با حضور تیم های گیلان، همدان، قزوین، تهران، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، مازندران و خوزستان برگزار می شود و احتمالا تیم دوم اصفهان و یک تیم نیز از کرمان به شرکت کنندگان اضافه خواهد شد.

دوره مقدماتی لیگ برتر کبدی به صورت متمرکز و در دو گروه پنج یا شش تیمی برگزار می شود و بانوان شرکت کننده با پوشش مسابقات آسیایی گوانگجو در این رقابت ها حضور می یابند.

گسترش‌فولاد و دبیری تبریز میهمان راه ساری و علم و ادب مشهد

در هفته بیست ‌ویکم لیگ برتر فوتسال، گسترش‌فولاد و دبیری تبریز خارج از خانه میهمان راه ساری و علم و ادب مشهد خواهند بود.

تیم دبیری تبریز امروز چهارشنبه از ساعت 16 در مشهد میهمان علم و ادب خواهد تیمی که هفته بیستم گسترش فولاد را شکست داده بود.

این هفته به دلیل حضور تیم ملی بلژیک در ایران و جدال با تیم ملی، بازی‌ها یک روز جابجا شده است

تیم گسترش فولاد تبریز نیز روز پنج شنبه میهمان راه ساری خواهد بود تیمی که بدون مربی به مصاف نماینده ساری می رود.

محمود خوراکچی سرمربی تیم گسترش فولاد تبریز از سوی کمیته انضباطی تا اطلاع ثانی محروم از نیمکت تیم تبریزی است.

تیم گسترش‌فولاد که با 28 امتیاز از 17 بازی در رده ششم قرار دارد، هفته گذشته مغلوب علم ‌وادب شده است.

هم‌اکنون منصوری با کسب 38 امتیاز از 19 بازی صدر جدول را از آن خود دارد.

گیتی‌پسند اصفهان نیز از 18 بازی، 34 امتیاز کسب کرده و بعد از این تیم، فولادماهان از 19 بازی 33 امتیاز دارد و در رده سوم قرار گرفته است.

دبیری تبریز و پرسپولیس نیز در قعر جدول حضور دارند.