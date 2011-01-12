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۲۲ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

استاندار طرابوزان ترکیه سانحه هوایی در ارومیه را تسلیت گفت

استاندار طرابوزان ترکیه سانحه هوایی در ارومیه را تسلیت گفت

ارومیه - خبرگزاری مهر: استاندار طرابوزان ترکیه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 پرواز 277 تهران به ارومیه و کشته شدن جمعی از ایرانیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رجب کیزیل طی تماس تلفنی با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان مراتب تاسف و همدردی خود و مردم مسلمان ترکیه را در سقوط هواپیمایی تهران به اومیه ابراز کرده و مودت و توسعه و همکاری بیشتر میان دو کشور با لاخص بین دو استان آذربایجان غربی و طرابوزان را خواستار شد .

طرابوزان از جمله استانهای شرقی کشور ترکیه بوده که با آذربایجان غربی مرز مشترک دارد.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.

در پی انتقال نوار CVR (نوار مکالمات خلبان) و FDR (پارامترهای موتور هواپیما) هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه - جعبه سیاه این هواپیما - به تهران، از امروز چهارشنبه بازخوانی این نوارها آغاز شد.

کد مطلب 1230792

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