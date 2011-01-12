استاندار طرابوزان ترکیه سانحه هوایی در ارومیه را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رجب کیزیل طی تماس تلفنی با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان مراتب تاسف و همدردی خود و مردم مسلمان ترکیه را در سقوط هواپیمایی تهران به اومیه ابراز کرده و مودت و توسعه و همکاری بیشتر میان دو کشور با لاخص بین دو استان آذربایجان غربی و طرابوزان را خواستار شد .
طرابوزان از جمله استانهای شرقی کشور ترکیه بوده که با آذربایجان غربی مرز مشترک دارد.
هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.
تعداد کشتهشدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.
در پی انتقال نوار CVR (نوار مکالمات خلبان) و FDR (پارامترهای موتور هواپیما) هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه - جعبه سیاه این هواپیما - به تهران، از امروز چهارشنبه بازخوانی این نوارها آغاز شد.
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