استاندار طرابوزان ترکیه سانحه هوایی در ارومیه را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رجب کیزیل طی تماس تلفنی با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در طرابوزان مراتب تاسف و همدردی خود و مردم مسلمان ترکیه را در سقوط هواپیمایی تهران به اومیه ابراز کرده و مودت و توسعه و همکاری بیشتر میان دو کشور با لاخص بین دو استان آذربایجان غربی و طرابوزان را خواستار شد .

طرابوزان از جمله استانهای شرقی کشور ترکیه بوده که با آذربایجان غربی مرز مشترک دارد.

هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.

تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.