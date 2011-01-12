سینما ایجاز حوزه هنری البرز میزبان فیلمهای کوتاه داستانی و مستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در پنجمین جلسه از دوره جدید سلسله جلسات اکران، نقد و بررسی فیلم کوتاه فیلم‌های "زیارت"، "اینجا دور نیست"، "بیدار" و "مونامور" با حضور کارشناسان و فیلمسازان جوان کرج مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند.

علی کوچکی، کارشناس هنرهای تصویری حوزه هنری استان البرز گفت: در پنجمین نشست این برنامه فیلم‌های کوتاه داستانی "زیارت" (محمود غفاری)، "بیدار" (محمدعلی خبیر) و فیلم‌های مستند "اینجا دور نیست" (جعفر نورمحمدی)، "مونامور" (علی فروجی) پخش و توسط کارشناس سینمایی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

کوچکی در ادامه افزود: فیلم "زیارت" جوایز مختلف جشنواره‌های سراسری از جمله جشنواره‌های تصویر عاشورا، فیلم رویش، فیلم رضوی، فیلم رحمت و ... را از آن خود کرده است.

ااین برنامه روزهای پنجشنبه هر هفته از ساعت 11 تا 13 در حوزه هنری استان البرز برگزار می‌گردد و شرکت در آن برای عموم آزاد است.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانند با شماره 4473011-0261 تماس حاصل نموده و یا به پایگاه اطلاع رسانی این مرکز به آدرسwww.Artalborz.ir مراجعه نمایند.

