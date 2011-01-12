اقلیتهای مذهبی در ایران حق دسترسى به دادرسى عادلانه را دارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، ناصر قربان نیا شامگاه سه شنبه شب در کنفرانس کرامت انسان از نگاه اسلام و مسیحیت که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، خاطرنشان کرد: رقابت پیروان اقلیت‏هاى دینى با مسلمان در امر انتخابات پارلمانى، پیروزى آنان را به خاطر اکثریت بودن مسلمانان، غیرممکن مى‏سازد، به همین دلیل در قانون اساسى پیش‏بینى شده است که صاحبان ادیان سه گانه حتماً در مجلس شوراى اسلامى داراى نماینده باشند.



وی افزود: اصل شصت و چهارم قانون اساسی مقرر مى‏کند، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب کنند.



قربان نیا تصریح کرد: بر اساس اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در برابر قرآن مجید، سوگند یاد کنند ولى نمایندگان اقلیت‏هاى دینى این سوگند را با ذکر کتاب آسمانى خود یاد مى‏کنند.



اصل تساوی همگان در برابر قانون برای اقلیتها رعایت می شود



استاد حقوق دانشگاه مفید یادآور شد: یکى از اصول بسیار مهم که بدون رعایت آن بى‏تردید نمى‏توان به عدالت دست یافت، اصل تساوى همگان در برابر قانون است و اقلیت‏ها در دولت اسلامى حق دسترسى به دادرسى عادلانه را دارند و مسلمان با غیرمسلمان در برابر قانون یکسان می باشند.



وی با بیان اینکه حقوق اقلیت‏هاى مذهبى و دینى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد توجه جدّى قرار گرفته است، اظهار داشت: به موجب اصل دوازدهم قانون اساسى، دین رسمى کشور ایران، اسلام و مذهب شیعه اثناعشرى است ولى اقلیت‏هاى مذهبى در انجام مراسم مذهبى طبق فقه خود آزادند.



وی گفت: آنها همچنین در تعلیم و تربیت دینى و احوال شخصیه و دعاوى مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند.



قربان نیا تصریح کرد: در هر منطقه‏اى که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلّى با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب، در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود.



اقلیتهای مذهبی برای انجام شعائر مذهبی در ایران آزادند



وی با تاکید بر اینکه اقلیتهای مذهبی در قانون اساسى ایران برای انجام شعایر دینى آزادند یادآور شد: اصل سیزدهم قانون اساسى مقرر مى‏دارد، ایرانیان زرتشتى، کلیمى و مسیحى تنها اقلیت‏هاى دینى شناخته مى‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینى خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینى بر طبق آئین خود عمل مى‏کنند.



قربان نیا تصریح کرد: در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مباحثی مانند تساوى اتباع ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان در برخوردارى از حقوق، آزادی هاى اساسى و شناسایى موجودیت و هویت اقلیت‏هاى دینى مورد توجه قرار گرفت.