آغاز ثبت نام مجوز طرح ترافیک از طریق دفاتر خدمات الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید نوروزی با بیان این مطلب اظهار کرد : برخی از متقاضیان برای ثبت نام طرح ترافیک از طریق اینترنت با مشکلاتی مواجه بودند که بعضا با تماس با سامانه 1888 مشکلات خود را مطرح کرده اند، به همین دلیل و برای آنکه تمام افراد متقاضی بتوانند به راحتی ثبت نام کنند، از امروز تمامی دفاتر خدمات الکترونیک شهر هم نسبت به دریافت اطلاعات و ثبت نام متقاضایان از طریق اینترنت اقدام خواهند کرد.

وی تاکید کرد: ثبت نام دریافت مجوز طرح ترافیک تنها از طریق اینترنت و با مراجعه به سایت شهرداری تهران (www.tehran.ir) توسط خود افراد و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر امکان پذیر است .

نوروزی تصریح کرد: متقاضاین دریافت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک تنها تا پایان دی ماه برای ثبت نام فرصت دارند و در بهمن ماه نتایج و اسامی واجدین شرایط اعلام خواهد شد.

معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: تاکنون حدود 27 هزار نفر از افراد حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت آرم طرح ترافیک نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند که همچنان تا پایان دی ماه ثبت نام ها ادامه خواهد داشت، اما پس از آن سایت بسته می شود و دیگر امکان ثبت نام وجود ندارد.

