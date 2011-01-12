کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی طرح نسیم رحمت در ایلام گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کارشناس امور فرهنگی سازمان بهزیستی ایلام ظهر چهارشنبه در این مراسم در این خصوص گفت: کارگاه مذکور به مدت چهار روز در مرکز این استان برگزار می شود.

محمد رسولوندی افزود: کار آموزش این کارگاه چهار روزه را اساتید برجسته حوزه علمیه استان قم به عهده دارند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان در این کارگاه با مفاهیم مهارتهای زندگی در راستای ارتقا سطح زندگی و سلامت خانوده ها و چگونگی تربیت فرزندان آشنا می شوند.

وی اضافه کرد: در این کارگاه 120نفر از کارکنان سازمان بهزیستی، مدیران مراکز غیر دولتی، مدیران و مربیان مهدهای کودک، روانشناسان و مشاوران سازمان و مددجویان و معلولان زیر پوشش شرکت دارند.

بیش از 20 هزار نفر در استان ایلام زیر پوشش خدمات حمایتی سازمان بهزیستی قرار دارند.

