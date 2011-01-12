به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با موضوع راهکارهای تعامل مطلوب صاحبان صنایع با مستندسازان، مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای صنعتی و ارتباط آن با تولید فیلمهای مستند صنعتی، و بازار سازی برای فیلم مستند صنعتی با حضور دکتر اکبر عالمی مدرس دانشگاه، محمد سعید محصصی نویسنده و مستندساز و پیروز کلانتری نویسنده و مستندساز و جوانی مدیر روابط عمومی ایران خودرو سهشنبه 21 دیماه در سالن بتهوون خانه هنرمندان برگزار شد.
پیروز کلانتری مستندساز گفت: میتوان مستندهایی با موضوع صنعت ساخت. البته معتقدم نوعی از مستند صنعتی وجود ندارد. بلکه این مستند در ارتباط کارگردان سینما با صنعت شکل میگیرد. کارگردانی داریم که قصد دارد یک موضوع که صنعت است را تعریف کند، حالا میتواند این کار را خلاقانه و حرفهای انجام دهد یا داستان را سطحی بگیرد و تنها یک کارش را انجام دهد.
کلانتری همچنین تصریح کرد: کارگردانهایی هستند که با فاصله با موضوع روبرو میشود و آثار خوبی را مانند "موج مرجان خارا" که با موضوع صنعت به دل تاریخ میرود و در آن حرکتهای اجتماعی و رابطه حاکمیت و صاحب صنعت مشهود است، به تصویر میکشند. فیلمهایی از این دست از وجه تحلیلگری هم پا فراتر نهاده و دغدغه شخصی خود را در برخورد با صنعت و تاریخ بیان میکنند.
جوانی روابط عمومی ایران خودرو با بیان این که در این مدت مستندهای چشمگیری در عرصه فیلمهای صنعتی ندیدهایم، گفت: در آرشیو ایران خودرو به جز چند مستند قابل توجه مانند سرنوشت پیکان که در خصوص خط تولید پیکان بود مستند قابل توجهی موجود نبود. عمده کارهایی که ساخته شده است بیشتر به معرفی کالا و به نوعی تبلیغاتی محسوب میشود و هیچ کدام به لایههای درونی صنعت خودرو وارد نشدهاند.
روابط عمومی ایران خودرو اظهار امیدواری کرد: این جشنوارهها مستندسازان حرفهای را با صنعت آشتی میدهند و نگاه مدیران صنعتی را به هنر آشنا میسازند. اگر از فاز تبلیغات جدا شویم باید در این مستندها روابط انسانی، هنر و چالشهای موجود نیز مطرح شود.
اکبر عالمی مدرس دانشگاه نیز با بیان این که صنعت پایه شکوفایی اقتصادی است گفت: بعد از اختراع نیروی بخار، صنعتی شدن دومین عاملی بود که جهان را زیر و رو کرد. اگر جامعهای به سوی صنعتی شدن برود سطح زندگی جامعهاش تغییر میکند و به سمت ثروتمند شدن پیش میرود.
این مدرس دانشگاه با اشاره به آثار مستندی که در حوزه صنعت ساخته است، گفت: یک تصویر خوب اثرش از هزار کلمه بیشتر است. زیرا تصویر مرز ندارد و میتواند صنعتی را به دنیا معرفی کند. برای ساخت فیلمهای صنعتی نمیتوان فرمول خاصی ارائه کرد گاهی نیاز به گفتار است و گاهی تنها باید از موسیقی استفاده کرد.
عالمی خاطرنشان کرد: ما هنگام ساخت یک مستند باید بدانیم برای چه کسی این فیلم را میسازیم و چرا و چگونه میخواهیم آن را نشان دهیم. بزگترین افتخار مستند پژوهش است و افتخار هنر به خلاقانه بودنش است و باید این دو عنصر در یک مستند خوب باشد. یک مستند باید به دانستههای ما اضافه کند. این افزایش دانش اختصاص به عامه مردم ندارد بلکه مستند ما به دانش متخصص این موضوع هم بیفزاید.
عالمی با بیان این که مستند صنعتی باید به گونهای ساخته شود که صنعت را زیبا و جذاب نشان دهد گفت: نمیتوانیم کارخانه را زیر بقلمان بزنیم و به آن سوی آبها سفر کنیم اما میتوان این مستندها را به آن سوی آبها برد. اگر صنعتی را خوب نشان دهی مجبور میشوند به احترامت سر تعطیم فرود آورند.
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